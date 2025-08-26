PODCAST CANLI YAYIN

Erzurum’da Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 16-24 Ağustos tarihleri arasında üçüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum'da 9 gün süresince 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Festivalin son günü ise Serhat Yabancı ve Orhan Karaağaç "Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz" söyleşisi ile İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Erzurumlularla bir araya geldi.

