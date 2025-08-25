PODCAST CANLI YAYIN

Trabzon Havalimanı’nda kalkışın ardından arıza yapan uçağın yolcuları sorunsuz bir şekilde ülkerine ulaştırıldı

Trabzon-Cidde seferini yapan Flynas’a ait uçak, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle havalimanına acil iniş yapmıştı. 169 yolcu geceyi Trabzon’da geçirdikten sonra başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

Trabzon-Cidde seferini gerçekleştirirken motor arızası sonucu dün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

KENTTE KONAKLADILAR

Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağın, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından 169 yolcu, kentteki otellere yerleştirildi. Geceyi Trabzon'da geçiren yolcular, aynı şirkete ait başka uçakla ülkelerine gönderildi.

UÇAKTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan acil iniş yapan uçaktaki arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu, 169 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağın verilen talimat doğrultusunda 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamladığı belirtilmişti.

