Trabzon- Cidde seferini gerçekleştirirken motor arızası sonucu dün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı 'na acil iniş yapan uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

UÇAKTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan acil iniş yapan uçaktaki arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu, 169 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağın verilen talimat doğrultusunda 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamladığı belirtilmişti.