Havada motor arızası yapan uçak sorunsuz bir şekilde indirildi

Trabzon Havalimanı’ndan bu akşam kalkan Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, kalkışının sadece 8. dakikasında acil iniş talebinde bulundu. 169 yolcusu bulunan uçakta, tek motor arızası tespit edildi. Uçak acil inişini sorunsuz tamamlarken, uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Flynas Havayolu Şirketi'ne ait TrabzonCidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildirdi.

Uçak kalkıştan kısa süre sonra oluşan durum sonrasında Trabzon'a geri dönerek iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

