Havada motor arızası yapan uçak sorunsuz bir şekilde indirildi

Flynas Havayolu Şirketi'ne ait Trabzon – Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildirdi.

Uçak kalkıştan kısa süre sonra oluşan durum sonrasında Trabzon'a geri dönerek iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.