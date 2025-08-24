PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıldönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9'uncu yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik" dedi.

Giriş Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıldönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (X ekran görüntüsü)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (X ekran görüntüsü)

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde 'terör devletçikleri' kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların 'adreslerini' ve 'araçlarını' net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye ifade etti. Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, 'bir gece ansızın' Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki 'emperyalist adresler'e gereken cevap verildi. Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9'uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı’ndan geçişi başladı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Denizli'de alevlerle mücadele! OGM açıkladı: Yangın büyük ölçüde kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Akdeniz’in derinliklerinde Osmanlı mührü: Kayıp gemi 350 yıl sonra ortaya çıktı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a