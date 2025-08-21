PODCAST CANLI YAYIN

Lavrov’dan Batı’ya Filistin tepkisi: ''Neden iki ay bekliyorsunuz''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Batılı ülkelerin BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanımaya hazırlandığını belirterek, geç kalınmış adımların anlamsız olduğuna dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Batılı ülkelerin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladıklarını ancak tanıyacak bir Filistin devletinin kalmayabileceğini belirtti.

Lavrov, Avrupa'nın Orta Doğu konusunda da diplomatik çaba göstermediğine işaret ederek şöyle konuştu: ''Diplomasiniz, dış politikanız, olup bitenlere artık tahammül edilemeyeceği ve tüm bu insani trajedileri durdurmak için BM'nin uzun zamandır talep ettiği gibi Filistin devletini tanımanın gerekli olduğu sonucuna vardıysa, neden iki ay bekliyorsunuz.''

