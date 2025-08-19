Türkiye'de 50 ilin ihracatı ocak-temmuz döneminde arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 50 ilde ihracat artışı kaydedildi. 2025 yılı Temmuz ayında illerin ihracat performansına bakıldığında, İstanbul 5 milyar 835 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar 258 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 13 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 725 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 303 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.