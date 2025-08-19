Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ukrayna'daki savaşı bitirmek için gerçekleştirdiği diplomatik temaslar uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin merkezinde Türkiye'nin arabuluculuğunun önemini bir kez daha gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'daki toplantı sırasında Trump ve Putin'in telefonla görüştüğünü dile getiren Macron, "Öncelikle gelecek saatlerde belirlenecek bir yerde Başkan Zelenskiy ile Başkan Putin arasında ikili bir görüşme serisi oluşturulması konusunda mutabık kalındı." dedi.

Washington'da, Ukrayna'da barışın sağlanması için bir dizi görüşme yapılması gerektiğinin kararlaştırıldığını belirten Macron, müzakerelerin devam edebilmesi için ateşkes sağlanmasının veya çatışmalara ara verilmesinin önemini vurguladı.

Başkan Erdoğan ve Macron (AA)

Macron, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görüşmeyi Trump'ın da dahil olacağı üçlü bir zirvenin izleyeceğini dile getirdi.

DÖRTLÜ MASADA TÜRKİYE DE OLSUN

Bu görüşmelerin yapılması halinde Avrupalıların ve Türkiye'nin de masada olduğu dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesini isteyen Macron, "Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.