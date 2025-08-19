PODCAST CANLI YAYIN

Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın sağlanması için masada Türkiye'nin de bulunması gerektiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ABD'deki zirve sonrası dönüş yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar. Macron'un ifadeleri ve Rutte'nin telefonu Başkan Erdoğan'ın diplomatik temaslarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşı bitirmek için gerçekleştirdiği diplomatik temaslar uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin merkezinde Türkiye'nin arabuluculuğunun önemini bir kez daha gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. (AA)

Washington'da, Ukrayna'da barışın sağlanması için bir dizi görüşme yapılması gerektiğinin kararlaştırıldığını belirten Macron, müzakerelerin devam edebilmesi için ateşkes sağlanmasının veya çatışmalara ara verilmesinin önemini vurguladı.

Beyaz Saray'daki toplantı sırasında Trump ve Putin'in telefonla görüştüğünü dile getiren Macron, "Öncelikle gelecek saatlerde belirlenecek bir yerde Başkan Zelenskiy ile Başkan Putin arasında ikili bir görüşme serisi oluşturulması konusunda mutabık kalındı." dedi.

Başkan Erdoğan ve Macron (AA)

Macron, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görüşmeyi Trump'ın da dahil olacağı üçlü bir zirvenin izleyeceğini dile getirdi.

DÖRTLÜ MASADA TÜRKİYE DE OLSUN
Bu görüşmelerin yapılması halinde Avrupalıların ve Türkiye'nin de masada olduğu dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesini isteyen Macron, "Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Rutte (AA)

RUTTE BAŞKAN ERDOĞAN'I ARADI
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Başkan Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar.

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

Macron'un ifadeleri Başkan Erdoğan'ın diplomatik temaslarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE HAZIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını ifade etmişti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. (AA)ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. (AA)

Macron, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında ise Ukrayna için ilk güvenlik garantisinin, güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini belirtti.

İkinci güvenlik garantisinin ise güvence güçlerine sahip olmak olduğunu vurgulayan Macron, bu güçlerin "cephe hattında ve kışkırtıcı operasyonlar değil hava, deniz ve karada güvence operasyonları yürüteceğini" ve Ukrayna'da kalıcı barışa hizmet edeceğini kaydetti.

Macron (AA)

Washington'da yapılan toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

