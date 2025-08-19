PODCAST CANLI YAYIN

İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. toplantısında şehit aileleri ve gazileri dinlerken Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışan İyi Partililerin yalanı elinde patladı. İddiaların odağındaki DEM Parti paylaşılan talep listesinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. toplantısında şehit aileleri ve gazileri dinlerken Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışan İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İyi Partili Cevat Saraç sosyal medya üzerinden provokasyona devam etti.

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın yalanları (Ekran görüntüsü)İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın yalanları (Ekran görüntüsü)

İYİ PARTİLİLER TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALDI
Arslan ve Saraç sözde DEM Parti'nin koalisyondan taleplerini içeren ve gerçeği yansıtmayan bir listeyi paylaştı. "Biz komisyona neden katılmadık?" diyerek yalan ve iftiralarla dolu maddeleri paylaşan Arslan, Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı.

HİÇBİR TALEP VEYA TEKLİF KESİNLİKLE GÜNDEME GETİRİLMEMİŞTİR
İddiaların odağındaki DEM Parti paylaşılan taleplerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir." açıklamasında bulundu.

DMM açıklaması (Sosyal medya)DMM açıklaması (Sosyal medya)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan talepler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımların, tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu ifade edilen açıklamada, sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetlerini, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürdüğü kaydedildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. (AA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. (AA)

Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içeriklerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldığının altı çizilen açıklamada, komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütüldüğü, oturumların muhabirler tarafından takip edildiği ve görüşme tutanaklarının TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALAN AÇIK BİR PROVOKASYONDUR

Komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı'nın komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur. Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar etmesi, asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. (AA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. (AA)

BİR YALANCININ HEZEYANLARI
DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından "Bir yalancının ve provokatörün hezeyanları" başlığıyla yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üzerine yürütülen tartışmalarda DEM Parti'ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti'nin Komisyon'da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır.

Paylaşılan sözde "talep listesi" tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon'un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor.

Komisyon'un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis'in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir.

DEM Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)DEM Parti'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir: Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir.

DEM Parti olarak barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceğiz. Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır.

Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır.

Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz.

CHPli Turan Taşkın Özerden şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldıCHPli Turan Taşkın Özerden şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
CHP'li Turan Taşkın Özer'den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu: 5 yıllık imzayı attı!
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump'tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama 10 mutabakat
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!