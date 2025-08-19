İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. toplantısında şehit aileleri ve gazileri dinlerken Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışan İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İyi Partili Cevat Saraç sosyal medya üzerinden provokasyona devam etti.
İYİ PARTİLİLER TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALDI
Arslan ve Saraç sözde DEM Parti'nin koalisyondan taleplerini içeren ve gerçeği yansıtmayan bir listeyi paylaştı. "Biz komisyona neden katılmadık?" diyerek yalan ve iftiralarla dolu maddeleri paylaşan Arslan, Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı.
HİÇBİR TALEP VEYA TEKLİF KESİNLİKLE GÜNDEME GETİRİLMEMİŞTİR
İddiaların odağındaki DEM Parti paylaşılan taleplerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan talepler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'den yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımların, tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.
Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu ifade edilen açıklamada, sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetlerini, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürdüğü kaydedildi.