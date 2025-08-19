PODCAST CANLI YAYIN

Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası, Türkiye’yi madencilikte yeni bir döneme taşıdı. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, yer altındaki 3.5 trilyon dolarlık maden potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasıyla dış ticaret açığının kapanabileceğini söyledi. Yılmaz, madencilik sektörünün 6 milyar dolarlık bir ihracatı bulunduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin bunu yakın vadede 10, ilerleyen dönemde 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu belirtti. Türkiye'nin sadece altın rezervinin bugünkü değeri 461 milyar dolar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası hamlesi, madencilikte yeni bir dönemin kapısını açtı. Önce insan ve çevreyi merkeze alarak başlatılan bu dönemde üretilen madenlerin ülke ekonomisine olan katkısı da giderek artmaya başladı.

İHRACAT HEDEFİ YÜKSEKLERDE
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, madencilik sektörünün bugün 6 milyar dolarlık bir ihracatı bulunduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin bunu yakın vadede 10, ilerleyen dönemde 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

TÜRKİYE LİDER ÜLKELERDEN BİRİ

Madencilikte lider ülkelerin başında gelen Türkiye, yer altı potansiyelini ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. TMD Başkanı Yılmaz, Cumhuriyetin ilk yıllarında madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payının yüzde 20 olduğunu, bu rakamın şimdi ise yüzde 1'lere gerilediğini ifade etti. Madenciliğin yeniden lokomotif sektörler içerisinde başı çekmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, "Fakat biz bunu harekete geçiremediğimiz için bugün dış ticaretimizde yıllık ortalama 60-70 milyar dolar civarında bir açık veriyoruz" dedi.

MADENCİLİK POTANSİYELİ HAREKETE GEÇMELİ

Bu durumun kabul edilemez olduğunu anlatan Yılmaz, "Çünkü yer altı potansiyelimiz yaklaşık 3.5 trilyon dolarken böyle bir potansiyeli kullanamayıp dış ticaret açığı vermek hiçbir zaman kabul edilemez" dedi. Maden savaşlarından Türkiye'nin kazanan ülke olarak çıkması için madencilik potansiyelini harekete geçirmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Rusya Ukrayna'yı neden işgal etti? Amerika neden Ukrayna'yla böyle bir anlaşma yoluna gitti? Çin neden nadir toprak elementleri ve kritik minerallerini dışarıya satmama kararı aldı? Bunların hepsinin altında yatan gerçek sebep budur" dedi.

TOPLAM ALTIN VARLIĞIMIZ 6 BİN 500 TON

Türkiye'de 2001 yılından bugüne kadar yaklaşık 520.5 ton altın üretildiğini ifade eden Yılmaz, "Yapılan modelleme çalışmalarına göre yer altındaki toplam altın varlığımız 6 bin 500 ton. Geriye kalan yaklaşık 5 bin 980 ton altın, yani bugünkü değeriyle yaklaşık 461 milyar dolar tutarındaki potansiyel Türkiye ekonomisine kazandırılmak üzere keşfedilmeyi bekliyor. Türkiye son 29 yılda 5 bin tonun üzerinde altın ithal etti. Ülkemizin yıllık altın ithalatı 170 tonun üzerinde. 2024'te 222 ton altın ithal ederek ülke ekonomimizden 17.1 milyar doları dışarı aktardık" dedi.

YER ALTINDAKİ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Yer altındaki potansiyeli ekonomiye kazandırarak dışarı çıkan paranın ülkede kalmasını sağlayabileceklerini anlatan Yılmaz, ayrıca bugün yeşil dönüşüm için gerekli olan rüzgar türbini ve güneş paneli üretimi için de mevcuttan 6-9 kat daha fazla maden üretilmesi gerektiğini kaydetti.
Yılmaz, ihracat hedeflerine yönelik ise "Ortalama yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Ama biz bunu ilk etapta 10 milyar dolar, daha sonra da 15 milyar dolar mertebesine çıkabileceğimize inanıyoruz. Bu hayal değil, bu bir gerçek" dedi.

