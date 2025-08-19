Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel

TMB Başkanı Yılmaz ülkenin madencilikteki potansiyeline dikkat çekti (AA)



MADENCİLİK POTANSİYELİ HAREKETE GEÇMELİ

Bu durumun kabul edilemez olduğunu anlatan Yılmaz, "Çünkü yer altı potansiyelimiz yaklaşık 3.5 trilyon dolarken böyle bir potansiyeli kullanamayıp dış ticaret açığı vermek hiçbir zaman kabul edilemez" dedi. Maden savaşlarından Türkiye'nin kazanan ülke olarak çıkması için madencilik potansiyelini harekete geçirmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Rusya Ukrayna'yı neden işgal etti? Amerika neden Ukrayna'yla böyle bir anlaşma yoluna gitti? Çin neden nadir toprak elementleri ve kritik minerallerini dışarıya satmama kararı aldı? Bunların hepsinin altında yatan gerçek sebep budur" dedi.



TOPLAM ALTIN VARLIĞIMIZ 6 BİN 500 TON

Türkiye'de 2001 yılından bugüne kadar yaklaşık 520.5 ton altın üretildiğini ifade eden Yılmaz, "Yapılan modelleme çalışmalarına göre yer altındaki toplam altın varlığımız 6 bin 500 ton. Geriye kalan yaklaşık 5 bin 980 ton altın, yani bugünkü değeriyle yaklaşık 461 milyar dolar tutarındaki potansiyel Türkiye ekonomisine kazandırılmak üzere keşfedilmeyi bekliyor. Türkiye son 29 yılda 5 bin tonun üzerinde altın ithal etti. Ülkemizin yıllık altın ithalatı 170 tonun üzerinde. 2024'te 222 ton altın ithal ederek ülke ekonomimizden 17.1 milyar doları dışarı aktardık" dedi.