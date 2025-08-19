Madencilikte 3.5 trilyon dolarlık potansiyel!

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası hamlesi, madencilikte yeni bir dönemin kapısını araladı. Önce insan ve çevreyi merkeze alarak başlatılan yeni dönemde üretilen madenlerin ülke ekonomisine olan katkısı da giderek artmaya başladı. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sektörün 6 milyar dolarlık bir ihracatı bulunduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin bunu yakın vadede 10, ilerleyen dönemde 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yer altı potansiyelimiz yaklaşık 3.5 trilyon dolar" dedi.