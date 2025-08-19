PODCAST CANLI YAYIN
Madencilikte 3.5 trilyon dolarlık potansiyel!

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sektörün 6 milyar dolarlık ihracatını kısa vadede 10, uzun vadede ise 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası hamlesi, madencilikte yeni bir dönemin kapısını araladı. Önce insan ve çevreyi merkeze alarak başlatılan yeni dönemde üretilen madenlerin ülke ekonomisine olan katkısı da giderek artmaya başladı. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sektörün 6 milyar dolarlık bir ihracatı bulunduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin bunu yakın vadede 10, ilerleyen dönemde 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yer altı potansiyelimiz yaklaşık 3.5 trilyon dolar" dedi.

