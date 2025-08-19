PODCAST CANLI YAYIN

Bakanlık onay verdi! Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, "İBB Borsası" iddialarına ilişkin Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Adalet Bakanlığı, "İBB Borsası" iddialarına ilişkin Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHPli İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

