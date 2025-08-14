PODCAST CANLI YAYIN

Savcılık CHP'li Özgür Özel'in "Murat Kapki" iddiaları hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialarına ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

CHP yalanlamıştı! Özgür Özelin Aziz İhsan Aktaşın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktıCHP yalanlamıştı! Özgür Özelin Aziz İhsan Aktaşın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı

