AK Parti İBB borsası iddiaları üzerine avukat Mücahit Birinci'yi disipline sevk etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , geçtiğimiz günlerde İBB 'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci 'nin görüştüğünü iddia etmişti.

Birinci'nin istifa paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.

Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.

Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.

Vesselam.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Özel, Birinci'nin Kapki'ye yalan ifade verme baskısı yaptığını iddia ederek, "Bu kişiye AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci adlı avukat arkadaş gider. Bu giden arkadaş Kapki ile konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup. 'Bunu imzalayacaksın üzerine de 2 milyon dolar vereceksin buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.' der." ifadelerini kullanmıştı.