AK Parti İBB borsası iddiaları üzerine avukat Mücahit Birinci'yi disipline sevk etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB borsası iddiaları üzerine avukat Mücahit Birinci'nin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin görüştüğünü iddia etmişti.

Mücahit Birinci hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı...

İHRAÇ İSTEMİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki'den siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmeye çalışmakla suçlanan Mücahit Birinci'nin, AK Parti'de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği bildirildi.

İSTİFASINI AÇIKLADI
Yaşanan gelişmelerin ardından Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Birinci'nin istifa paylaşımı (Ekran görüntüsü)Birinci'nin istifa paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.

Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.

Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.

Vesselam.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Özel, Birinci'nin Kapki'ye yalan ifade verme baskısı yaptığını iddia ederek, "Bu kişiye AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci adlı avukat arkadaş gider. Bu giden arkadaş Kapki ile konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup. 'Bunu imzalayacaksın üzerine de 2 milyon dolar vereceksin buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.' der." ifadelerini kullanmıştı.

