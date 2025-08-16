Dışişleri ve AK Parti'den ABD'nin 2024 İnsan Hakları Raporu’na sert tepki

Dışişleri Bakanlığı paylaşımı Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz. Ülkemiz, terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele etmektedir. Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonları, meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirilmektedir. Söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılması da son derece yanlıştır. Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır" ifadelerine yer verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman

GAZZE'YE SUSANLAR! BİZE SÖZ SÖYLEYEMEZLER!



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye'ye dair yer alan anlamsız ve karşılığı olmayan sözde iddiaları büyük bir üzüntü ve hayretle karşılıyoruz. Bu rapor, gerçeklikten uzak, önyargılı ve düşmanca bir bakış açısıyla hazırlanmış ve Türkiye'nin hukuk, güvenlik ve insan hakları konusundaki kararlılığını gölgelemeye dönük çabaların ürünüdür" açıklamasında bulundu.



"Türkiye, her vatandaşının hakkını ve özgürlüğünü korumak için kararlılıkla hareket etmektedir" diyen Yayman, "Ülkemiz başta evrensel hukuk ve demokrasi normları olmak üzere daima uluslarası kurumlarla eşgüdüm içerisindedir. Terörle mücadelemizi milletimizin güvenliği için yürütürken, aynı zamanda insan haklarını ve hukuk düzenini korumaya devam ediyoruz. Size rağmen devam edeceğiz. Milyonlarca sığınmacıya kapılarını açan ve insan onurunu esas alan politikalarıyla Türkiye, özgürlük ve güvenliği birlikte gözeten bir ülke olarak örnek teşkil etmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Bahse konu raporun gerçekleri çarpıtmak ve Türkiye'yi karalamak dışında bir amaca hizmet etmediğine dile getiren Yayman şöyle konuştu:

Biz, milletimizle birlikte, hukukun üstünlüğünü savunmaya, özgürlükleri korumaya ve ülkemizi güçlü, güvenli ve adil bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz.

Sonsöz; Bize hukuk ve insan hakları dersi vermeye çalışanlar dönüp kendilerine baksınlar. Kendi demokrasi ve insan hakları sicillerine bakıp utansınlar..

