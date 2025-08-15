YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı || YÖKDİL açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç belgesi görüntüleme...

YÖKDİL/2 sonuçlarında büyük gün geldi. Binlerce adayın merakla beklediği 2025-YÖKDİL/2 sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...
YÖKDİL sonuçlarına nasıl bakılır?
YÖKDİL/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile sorgulama yapabilecek. ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden anlık olarak erişim sağlanabilecek.
YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Sınav Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?
Sınav sonrası adayların cevap kağıtları ÖSYM merkezinde optik okuyucularla taranacak. Doğru yanıt sayıları belirlenerek bilgisayar ortamında 100 üzerinden puan hesaplaması yapılacak.