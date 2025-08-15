YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı || YÖKDİL açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç belgesi görüntüleme...

AA

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. YDS gibi ulusal ve birçok yükseköğretim kurumunda kabul gören bir sınav türüdür.