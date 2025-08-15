YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı || YÖKDİL açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç belgesi görüntüleme...

PODCAST CANLI YAYIN

2025-YÖKDİL/2 sınavına giren adaylar için bekleyiş sona erdi. ÖSYM’nin resmi takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde (bugün) erişime açılacak. Temmuz ayında uygulanan sınava katılan binlerce kişi, sonuçların duyurulacağı anı heyecanla bekliyor. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç belgesi nasıl görüntülenir?

YÖKDİL/2 sonuçlarında büyük gün geldi. Binlerce adayın merakla beklediği 2025-YÖKDİL/2 sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

YÖKDİL sonuçlarına nasıl bakılır?

YÖKDİL/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile sorgulama yapabilecek. ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden anlık olarak erişim sağlanabilecek.

Sınav Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

Sınav sonrası adayların cevap kağıtları ÖSYM merkezinde optik okuyucularla taranacak. Doğru yanıt sayıları belirlenerek bilgisayar ortamında 100 üzerinden puan hesaplaması yapılacak.

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. YDS gibi ulusal ve birçok yükseköğretim kurumunda kabul gören bir sınav türüdür.

Bu yıl YÖKDİL/2, özellikle lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar, akademisyenler ve araştırma görevlileri için önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar dil yeterlilik belgelerini resmi olarak kullanabilecek.

