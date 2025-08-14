PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde Takvim'e özel açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek zaferlere imza attığını belirten Hüseyin Yayman Başkan Erdoğan ile nasıl tanıştığını da anlattı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik değerlendirmeler yapan Yayman, "Bu diğer süreçlerden çok farklıdır" diyerek herhangi bir pazarlık ve al-ver olmadığına dikkat çekti. Yayman, "Terörsüz Türkiye'nin de gündemi PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Dolayısıyla bu konuda biz inanıyoruz ki ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyiz, netice alınacaktır." ifadelerini kullandı.

