Soğuk sular 2 can aldı

Biri kaptanlık hayalleri kuruyordu, diğeri ailesiyle piknikteydi... Serinlemek için girdikleri suda hayatlarını kaybetti. İki evden kahkaha yerine, ağıt yükseldi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Berkan Aslan (23), Mersin açıklarında staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

'CANINI KUZENİNE VERDİ'
Erzurum'da ise Aylin Sarıkan (13), ailesi ile beraber Aras nehri kenarında piknik yapmaya gitti. Nehir kenarında oynayan 3 çocuk suya girdi. Suya kapılan Aylin Sarıkan'ın cesedi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Anne ve kuzenleri ile beraber gittikleri piknik alanı genç Aylin'e mezar oldu. Serinlemek için girdiği suya kapılan kuzeni için suya atlayan Aylin kendi canından olurken, yurt dışında ilçeye gelen ve aynı bölgede piknik yapan genç arkadaşlar tarafından Aylin'in kuzeni ve annesi son anda kurtarıldı. Ancak Aylin onlar kadar şanslı değildi. Yoğun aramalar sonucu su içinde bulunan yosunlar arasında genç kızın cesedi bulundu. Tekman Belediyesi personellerinden Ercan Bingöl'ün suya dalarak genç kızın cansız bedenini çıkardı. Cumhuriyet savcılığı tarafında yapılan tahkikat sonucu genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi ve akabinde aile mezarlığında toprağa verildi. Farklı şehirlerde yaşanan iki ayrı olayda, genç yaşta hayata veda eden iki can, geride gözyaşı kaldı.

