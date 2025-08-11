PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir Sındırgı'da yürekleri sarsan deprem! Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: “O anda ölümü kabullendim”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem, hayatları altüst etti. Panik içinde evlerini terk eden vatandaşlar, yıkılan binaların enkazında yaşadıkları korku ve çaresizliği gözyaşları içinde anlattı. Yusuf Ayhan, deprem anında aklına ilk olarak eşinin geldiğini söyledi.

Giriş Tarihi:
Balıkesir Sındırgı'da yürekleri sarsan deprem! Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: “O anda ölümü kabullendim”

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞADIK

Depremzede vatandaş Yusuf Ayhan: "Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi" Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ümit Altınok: "Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Evimde mutfak dolabıyla televizyon ünitesi yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi"

AFAD çalışmalarını sürdürüyorAFAD çalışmalarını sürdürüyor

YIKILAN BİNADA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki çalışmalar sürüyor. Yıkılan söz konusu binanın yakınındaki başka bir 3 katlı apartmanın zemin katında eşiyle yaşayan Yusuf Ayhan, evinin salonunda televizyon izlerken depreme yakalandığını, sarsıntı nedeniyle evdeki televizyon ile sehpanın düştüğünü söyledi. Eşiyle panik halindeyken evlerini terk ettiklerini belirten Ayhan, şöyle devam etti:

Yıkım görüntüleriYıkım görüntüleri

O ANDA ÖLÜMÜ KABULLENDİM

"Bir süre eve giremedik. Sonra enkazın gürültüsü eve kadar gelmişti. Enkaz alanına geldim halen daha buradayım. Bir ara eve şarj aletini almak için girdim. Bir baktım evde her şey yerle bir olmuş. Televizyon paramparça, diğer eşyalar yerlerde. Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi." Sözlerine devam eden Yusuf Ayhan, gürültüyü duyunca bölgeye geldiğini ifade ederek, "Eczane yıkılmış diyorlardı. Çok üzücü bir durum. Korktum, eşimle beraber panik olduk. O anda ölümü bile kabullendim ama neye üzüldüm, eşim mutfaktaydı ben salondaydım, ayrı ayrı öleceğiz diye... Çok acı bir durum. Pazar günü olması, eczanenin kapalı olması, büyük bir tehlikeyi önledi. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Birçok bina hasar gördüBirçok bina hasar gördü

HEMEN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIM

Depremi derinden hisseden bir başka acılı vatandaş Ümit Altınok ise sarsıntının ardından komşu binanın halini görüp arama çalışmalarına katıldığını anlattı. Deprem anında evinde çay içtiğini dile getiren Altınok, "Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Evimde mutfak dolabıyla televizyon ünitesi yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi. O esnada üstümde gömlek ve ayağımda terlik yoktu. O şekilde indim." diye konuştu.

Balıkesirde artçı depremler ne kadar sürecek? Balıkesirde yeniden deprem olur mu? Kaç artçı deprem oldu?Balıkesirde artçı depremler ne kadar sürecek? Balıkesirde yeniden deprem olur mu? Kaç artçı deprem oldu?
Balıkesir'de artçı depremler ne kadar sürecek? Balıkesir'de yeniden deprem olur mu? Kaç artçı deprem oldu?
Balıkesirde deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada kolon kesildi şüphesiBalıkesirde deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada kolon kesildi şüphesi
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada "kolon kesildi" şüphesi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti | Hasar tespit çalışması başladı
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast! Aylardır tehdit ediyorlardı: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü | İşte şehit gazetecinin vasiyeti
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den evlatlarına sitem: "Barışmazlarsa mezarıma gelmesinler"
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada "kolon kesildi" şüphesi
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! "Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk filmdir?"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"
Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım