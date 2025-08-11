Balıkesir Sındırgı'da yürekleri sarsan deprem! Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: “O anda ölümü kabullendim”

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.
BÜYÜK PANİK YAŞADIK
Depremzede vatandaş Yusuf Ayhan: "Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi" Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ümit Altınok: "Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Evimde mutfak dolabıyla televizyon ünitesi yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi"
YIKILAN BİNADA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki çalışmalar sürüyor. Yıkılan söz konusu binanın yakınındaki başka bir 3 katlı apartmanın zemin katında eşiyle yaşayan Yusuf Ayhan, evinin salonunda televizyon izlerken depreme yakalandığını, sarsıntı nedeniyle evdeki televizyon ile sehpanın düştüğünü söyledi. Eşiyle panik halindeyken evlerini terk ettiklerini belirten Ayhan, şöyle devam etti:
O ANDA ÖLÜMÜ KABULLENDİM
"Bir süre eve giremedik. Sonra enkazın gürültüsü eve kadar gelmişti. Enkaz alanına geldim halen daha buradayım. Bir ara eve şarj aletini almak için girdim. Bir baktım evde her şey yerle bir olmuş. Televizyon paramparça, diğer eşyalar yerlerde. Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi." Sözlerine devam eden Yusuf Ayhan, gürültüyü duyunca bölgeye geldiğini ifade ederek, "Eczane yıkılmış diyorlardı. Çok üzücü bir durum. Korktum, eşimle beraber panik olduk. O anda ölümü bile kabullendim ama neye üzüldüm, eşim mutfaktaydı ben salondaydım, ayrı ayrı öleceğiz diye... Çok acı bir durum. Pazar günü olması, eczanenin kapalı olması, büyük bir tehlikeyi önledi. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.