Balıkesir Sındırgı'da yürekleri sarsan deprem! Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: “O anda ölümü kabullendim”

Depremzede vatandaş Yusuf Ayhan : "Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi" Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ümit Altınok : "Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Evimde mutfak dolabıyla televizyon ünitesi yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi"

Yıkım görüntüleri

O ANDA ÖLÜMÜ KABULLENDİM

"Bir süre eve giremedik. Sonra enkazın gürültüsü eve kadar gelmişti. Enkaz alanına geldim halen daha buradayım. Bir ara eve şarj aletini almak için girdim. Bir baktım evde her şey yerle bir olmuş. Televizyon paramparça, diğer eşyalar yerlerde. Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi." Sözlerine devam eden Yusuf Ayhan, gürültüyü duyunca bölgeye geldiğini ifade ederek, "Eczane yıkılmış diyorlardı. Çok üzücü bir durum. Korktum, eşimle beraber panik olduk. O anda ölümü bile kabullendim ama neye üzüldüm, eşim mutfaktaydı ben salondaydım, ayrı ayrı öleceğiz diye... Çok acı bir durum. Pazar günü olması, eczanenin kapalı olması, büyük bir tehlikeyi önledi. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.