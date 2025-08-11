Kadraj Galeri Kadraj İkon Balıkesir'de artçı depremler ne kadar sürecek? Balıkesir'de yeniden deprem olur mu? Kaç artçı deprem oldu?

Balıkesir'de artçı depremler ne kadar sürecek? Balıkesir'de yeniden deprem olur mu? Kaç artçı deprem oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, şehir merkezinin yanı sıra İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın ve Manisa'da da yoğun şekilde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.53'te gerçekleşen sarsıntının ardından bölgede çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Peki Balıkesir'de artçılar ne kadar sürecek? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 06:30
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Uzmanlar bu sürecin aylar hatta bazı durumlarda yıllarca sürebileceğine dikkat çekerek özellikle hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıyor. Balıkesir'de 4 saat içinde 84 artçı deprem oldu.

Fay Hatları Yeni Denge Arayışında

Depremler, yer kabuğundaki fay düzlemlerinin kırılmasıyla ortaya çıkıyor. Ana şoktan sonra fayın iki tarafındaki kaya kütleleri yeni bir dengeye oturmaya çalışıyor.

Bu süreçte meydana gelen daha küçük sarsıntılar, "artçı deprem" olarak adlandırılıyor. Ana şoka kıyasla daha düşük büyüklükte olan bu sarsıntılar, kimi zaman yine hissedilir şiddette olabiliyor.

6.1'lik Depremin Ardından 5.0'a Yaklaşan Artçılar

Uzmanlara göre 6.1 büyüklüğündeki bir depremin ardından 5.0 civarında artçıların görülmesi olağan.

Bu sarsıntılar genellikle ilk günlerde en yoğun şekilde hissediliyor. Zamanla hem sıklıkları hem de şiddetleri azalıyor.