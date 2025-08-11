Balıkesir'de artçı depremler ne kadar sürecek? Balıkesir'de yeniden deprem olur mu? Kaç artçı deprem oldu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, şehir merkezinin yanı sıra İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın ve Manisa'da da yoğun şekilde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.53'te gerçekleşen sarsıntının ardından bölgede çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Peki Balıkesir'de artçılar ne kadar sürecek? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 11.08.2025 06:30