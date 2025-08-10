Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı!

Ailecek tatil yapmayı beklerken, arkadaşı iş insanı ‘kayboldu’ haberini alan Halit Yukay’ın aramalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Birlikte arayalım’ diyerek yardım çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş adamı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları devam ediyor.

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'da seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. kiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi.

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürerken, Kıvanç Tatlıtuğ da arkadaşı için yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan oyuncu; "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 5'inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır" dedi.

