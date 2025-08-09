PODCAST CANLI YAYIN

Vatandaşın sağlığı tehlikede | Adana’yı lağım bastı! "Dayanacak gücümüz kalmadı"

Adana’da vatandaşın sağlığı tehlikede. Taşan kanalizasyondan sızan pis su nedeniyle vatandaşlar hastalanmamak için maskeyle yaşıyorlar. “Sanki pandemideyiz” diyen mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak sorunlarının çözülmesini istedi.

Giriş Tarihi:
Vatandaşın sağlığı tehlikede | Adana’yı lağım bastı! "Dayanacak gücümüz kalmadı"

Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58222 Sokak'ta taşan kanalizasyon yüzünden pis kokular ile yaşamak zorunda kalan vatandaşlar CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Kokudan dolayı maske takmak zorunda kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, "ASKİ'yi arıyoruz çözeceğiz diyorlar ama 2 yıldır bu sorunumuzu çözemediler. Belediye yetkilileri oturduğumuz yere gelsinler, pis kokular yüzünden 1 dakika bile durmadan mahalleyi terk ederler" dediler.



"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresi'ne (ASKİ) başvuru yaptıklarını dile getiren Erdal Aydın, "Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi. Pis suların evlerinin içine gireceğini dile getiren Metin Eser ise, "Penceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz. Çok pis kokuyor, burada duramıyoruz" derken Tuğba Eser de, "Sular artık evimizin içine girecek. Çocuklar bir bakkala dahi gidemiyor. Şikâyette bulunduk ama bugüne kadar hiçbir olumlu sonuç alamadık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğanın yatırımları sayesinde musluktan su akıyorAynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğanın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan'ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
İstanbulda musluklardan çamur akıyor! İSKİden skandal açıklamaİstanbulda musluklardan çamur akıyor! İSKİden skandal açıklama
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz"
Borsa İstanbul
Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye'den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Yeni sezonda da aslanlar gibi! Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül!
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık