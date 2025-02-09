İstanbul’da musluklardan çamur akıyor! İSKİ’den skandal açıklama!

Ekran görüntüsü (X) İSKİ RESMİ SAYFASINDA SKANDAL DETAY

Tüm bunlar yaşanırken İSKİ'nin resmi sitesinde "İstanbul'da Su Musluktan İçilir! İstanbul'un suyunu modern içme suyu arıtma tesislerinde arıtıyor ve birçok aşamada kontrol ederek şehre veriyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

İSKİ'nin resmi sitesinde skandal detay (Ekran görüntüsü) İSKİ'DEN AÇIKLAMA

İSKİ'den skandal hakkında yapılan açıklamada çamurlu suyun sağlığa tehlikesi olmadığı söylenerek şu ifadeler kullanıldı:

İSKİ'den ʺçamurlu su sağlığa zararlı değildirʺ açıklaması "Çamlıca - Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir"