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İstanbul'da musluklardan çamur akıyor! İSKİ'den skandal açıklama!

İstanbullu İSKİ'nin hemen hemen her gün boru patlatmasına alışmışken yeni bir skandal daha yaşandı. İstanbul'un yoğun olan birçok ilçesinde musluklardan çamur aktı. İSKİ'den gelen açıklama daha da skandaldı. Durum hakkında çalışma yapıldığını söyleyen İSKİ suyun rengindeki değişimi kabul edip çamurlu su hakkında "İnsan sağlığına zararlı değildir" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 17:18 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 17:18
İstanbul’da musluklardan çamur akıyor! İSKİ’den skandal açıklama!

İÇİNDEKİLER

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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul ulaşımından içme suyuna kadar alarm veriyor.

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    İstanbul'da İSKİ rezaleti!

    MUSLUKTAN ÇAMUR AKTI
    Tam sorun tahliye edilen suyla çözülüyor derken bu kez sosyal medya hesaplarından gelen görüntüler şok etti.

    Ekran görüntüsü (X) Ekran görüntüsü (X)

    İstanbul'un birçok ilçesinde musluklardan çamur aktığı görüldü.

    Ekran görüntüsü (X) Ekran görüntüsü (X)

    Beşiktaş, Bakırköy ve Fatih gibi bir hayli yoğun ilçelerde yaşayan vatandaşlar, suyun korkunç görüntüsünü kaydetti.

    Ekran görüntüsü (X) Ekran görüntüsü (X)

    İSKİ RESMİ SAYFASINDA SKANDAL DETAY
    Tüm bunlar yaşanırken İSKİ'nin resmi sitesinde "İstanbul'da Su Musluktan İçilir! İstanbul'un suyunu modern içme suyu arıtma tesislerinde arıtıyor ve birçok aşamada kontrol ederek şehre veriyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

    İSKİ'nin resmi sitesinde skandal detay (Ekran görüntüsü)İSKİ'nin resmi sitesinde skandal detay (Ekran görüntüsü)

    İSKİ'DEN AÇIKLAMA
    İSKİ'den skandal hakkında yapılan açıklamada çamurlu suyun sağlığa tehlikesi olmadığı söylenerek şu ifadeler kullanıldı:

    İSKİ'den ʺçamurlu su sağlığa zararlı değildirʺ açıklaması İSKİ'den ʺçamurlu su sağlığa zararlı değildirʺ açıklaması

    "Çamlıca - Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır.

    Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir"

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    SUYA DEFALARCA ZAM GELDİ

    Uzun süreli AK Parti hizmet döneminden sonra, 2019'da yönetime gelen CHP ile birlikte suya defalarca zam yapıldı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yüzde 37,92 TL'lik zam yaparak seçim vaatlerinden biri olan 'ucuz su' vaadini boşa çıkardı.

    İmamoğlu 5 yılda 10'uncu zammı yaparak toplamda yüzde 948 oranında suda fiyat artışına gitti.

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