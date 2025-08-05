5 yaşında yaşam mücadelesini kazandı

Trabzon'da yaşayan Miran Ünal'a (5) sağ ventrikül hipoplazisi (kalbin sağ tarafındaki yapıların yeterince gelişmediği, doğumdan itibaren mevcut olan kalp kusuru) teşhisi konuldu. Doktorların yönlendirmesiyle ailesi tarafından 5 yıl önce Diyarbakır'a getirilen Miran'ın Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Miran'a yaşamsal fonksiyonlarını sürdürülebilmesi amacıyla acil müdahale kararı alındı. Akciğerlere kan akışını sağlamak amacıyla kalbine kateter yöntemiyle stent takılan Miran'a 6 aylıkken de Glenn ameliyatı (bebeğin kalbindeki dolaşım problemini gidermek için yapılan bir operasyon) yapıldı. Miran'a Fontan ameliyatı (vücuttan oksijensiz kanı doğrudan akciğerlere giden kan damarlarına yönlendirerek iki dolaşımın ayrılmasını sağlar ve tek ventrikülün vücuda oksijenli kan pompalamasına olanak tanır) yapılması planlanıyor.