Bursa’da korkunç cinayetin sırrı çözüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde önceki gün saat 22.00 sıralarında berber çırağı Ali Elhalifa (21) çalıştığı iş yerinde tabancayla vuruldu. Elhalifa kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elhalifa, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Bursa'da cinayet (DHA)

EMNİYETE TESLİM OLDULAR

Recep Oluk (32), Kamuran Oluk (27) ve Hasan Oluk (19) kardeşler, emniyette giderek teslim oldu. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Ali Elhalifa'nın kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı, ailelerinin görüşmesini istemediği gerekçesiyle yaşanan husumet nedeniyle öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da cinayet (DHA)