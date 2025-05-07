Başkan Erdoğan 117 gün sonra Bahçeli’yle ilk kez görüştü!

Başkan Erdoğan, gazetecilerin İmam Hatipler'de nöbet tuttukları utanç verici günlerin geride kaldığını belirterek, "Manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik" dedi. Şimdi ise sokak röportajları ile milletin tahrik edildiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basın Federasyonu'nun (TÜBAF) Külliye'de düzenlediği 10. Anadolu Medya Ödülleri töreninde önemli açıklamalar yaptı:



Sadece Ankara ve İstanbul'da değil, ülkemizin dört bir yanında canını dişine takarak çeşitli mecralarda çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız var.

Mahalli medyamız, yalnızca ekonomik imkansızlıklarla değil, çoğu zaman yerel dere beyleriyle de mücadele etmek zorunda kalıyor.

Siyasi hayatında defalarca medyanın itibar suikastlarına maruz kalmış, bir kardeşiniz olarak dillendiriyorum. Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik.

Manşetler vasıtasıyla hükümete ayar verildiği, İmam Hatip okullarının önünde sözde gazetecilerin nöbet tuttuğu, köşe yazarlarının jurnalcilik yaptığı o utanç verici günleri artık geride bıraktık.

Eline bir mikrofon, bir de kamera alanın kendini gazeteci gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir



İŞTE TEKNOLOJİNİN MERKEZ ÜSSÜ

Atatürk Havalimanı, Cumhurbaşkanı Kararı ile, "Teknopark" ilan edildi

Atatürk Havalimanı Terminal binaları, artık teknolojinin üssü olarak kullanılacak. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Atatürk Havalimanı "teknopark" ilan edildi. Artık binalar, Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak Terminal İstanbul adıyla faaliyet gösterecek. Yeni teknoparkın, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet vereceği açıklandı. Bakanlık da merkezin, İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik odağı haline getirecek şekilde konumlandırıldığını duyurdu. Merkezde bir bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de yer alacak.



TEL-AVİV PANİKTE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Rus basını Trump'ın Ukrayna Savaşı konusunda Başkan Erdoğan'da yardım istediğini yazdı. İsrail basını ise ana gündemin Gazze ve Suriye olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğine dikkat çeken İsrail gazetesi The Times of Israel, iki ana gündemin de Tel Aviv için "hassas" olduğu yorumunu yaptı.