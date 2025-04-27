SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İBB’deki yolsuzluğun perde arkasında neler var? Tıp merkezinden binlerce mermi çıktı: Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste

İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında ikinci perde açıldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın da aralarında olduğu 51 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun korumasının taşıdığı 2 sır valizdeki jammerların ne için kullanıldığı sorusu merak konusu oldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
İBB’deki yolsuzluğun perde arkasında neler var? Tıp merkezinden binlerce mermi çıktı: Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında, dün sabah ikinci dalga operasyonu yapıldı. Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde adı geçen şüphelilerden 51'i, evlerinden bir bir alındı.

ONGUN'UN EŞİ DE VAR
Gözaltına alınanlar arasında 500 bin dolar rüşvete aracılık etmekle suçlanan CHP eski İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ile İmamoğlu'nun bir otelde kasaları ile toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün de olduğu anlaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Etiler'deki Le Meridien Otel'de Fatih Keleş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız ve Hüseyin Köksal gibi isimlerle yapacağı toplantı öncesi kameraları kapatan koruma görevlisi Çağlar Türkmen de gözaltına alındı.

RÜŞVETİN VEKİLİ
Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Hüseyin Aydın'ın sözleri, rüşvet çarkını da ortaya çıkardı. İddialara göre, 2019'da KİPTAŞ sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle Necmettin Şimşek'e ait bir şirket için tahliye davası açtı. 2020'de tahliye kararı çıktı. Şimşek ve aracı Hüseyin Aydın, tahliye kararının uygulanmaması için İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'a ulaştı. Yapılan görüşmelerde, tahliye işleminin durdurulması için Şimşek 500 bin doları gözden çıkardı. Paranın 200 bin doları Aydoğan'a teslim edilmesine rağmen, tahliye işlemi yapıldı. Mağdur olduğunu anlatan Şimşek, soluğu savcılıkta aldı.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ
Turan Aydoğan Şafak Başa Begüm Çelikdelen Melih Geçek Gözdem Ongun Cevat Kaya Hakan Aplak Nazan Başelli Ali Rıza Akyüz Kadriye Kasapoğlu Murat Yazıcı Elçin Karaoğlu Naim Erol Özgüner Arif Gürkan Alpay Adem Şanlısoy Onur Aldı Erdinç Çolak Onur Soytürk Turgut Tuncay Önbilgin Mehmet Çakılcıoğlu Arif Gürkan Alpay Fatih Özçelik Ramazan Gülten Engin Ulusoy Murat Selvi Nurten Uğursoy Serap Öbekci İhsan Yılmaz Hülya Kırlıkova Yeşim Özay Mustafa Kemal Özcengiz Onur Can Tekbaş Faik Özberk Gökhan Köseoğlu Metin Bal Hakan Karaköse Mehmet Şahin Çağlar Türkmen Meral Çakır Yakup Öner Ali Ayçiçek Oya Özinan Fikret Şimşek Yılmaz Şimşek Dursun Balcıoğlu Rasim Kaya Mete Mağden Songül Çar

İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam listeİBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı
Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?
Büyük İstanbul depremi için AFAD’dan TAMP planı! 18 il megakent için seferber olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Hem yalan hem acizlik
450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK’ın radarına takıldı!
İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM’e anlattı: En güvenilir kentler nerelere?
TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
909 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu!
Kanarya 4 dakikada hayata döndü! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Emekliye de imkan var! Şartlar neler? İşte detaylar
Grand Kartal Otel’de yangın böyle başlamış! Facia anbean güvenlik kamerasında: Görevlinin mutfaktan çıkmasıyla alevler büyüdü
Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 14 ölü yüzlerce yaralı
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!
CANLI | Papa Franciscus’un cenazesi omuzlarda taşındı! Trump’tan tabutun başında poz
Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...