İBB’deki yolsuzluğun perde arkasında neler var? Tıp merkezinden binlerce mermi çıktı: Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında, dün sabah ikinci dalga operasyonu yapıldı. Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde adı geçen şüphelilerden 51'i, evlerinden bir bir alındı.



ONGUN'UN EŞİ DE VAR

Gözaltına alınanlar arasında 500 bin dolar rüşvete aracılık etmekle suçlanan CHP eski İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ile İmamoğlu'nun bir otelde kasaları ile toplantı yapacağı sırada kameranın üstünü kapatan koruma Çağlar Türkmen ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün de olduğu anlaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Etiler'deki Le Meridien Otel'de Fatih Keleş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız ve Hüseyin Köksal gibi isimlerle yapacağı toplantı öncesi kameraları kapatan koruma görevlisi Çağlar Türkmen de gözaltına alındı.



RÜŞVETİN VEKİLİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Hüseyin Aydın'ın sözleri, rüşvet çarkını da ortaya çıkardı. İddialara göre, 2019'da KİPTAŞ sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle Necmettin Şimşek'e ait bir şirket için tahliye davası açtı. 2020'de tahliye kararı çıktı. Şimşek ve aracı Hüseyin Aydın, tahliye kararının uygulanmaması için İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'a ulaştı. Yapılan görüşmelerde, tahliye işleminin durdurulması için Şimşek 500 bin doları gözden çıkardı. Paranın 200 bin doları Aydoğan'a teslim edilmesine rağmen, tahliye işlemi yapıldı. Mağdur olduğunu anlatan Şimşek, soluğu savcılıkta aldı.



İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

Turan Aydoğan Şafak Başa Begüm Çelikdelen Melih Geçek Gözdem Ongun Cevat Kaya Hakan Aplak Nazan Başelli Ali Rıza Akyüz Kadriye Kasapoğlu Murat Yazıcı Elçin Karaoğlu Naim Erol Özgüner Arif Gürkan Alpay Adem Şanlısoy Onur Aldı Erdinç Çolak Onur Soytürk Turgut Tuncay Önbilgin Mehmet Çakılcıoğlu Arif Gürkan Alpay Fatih Özçelik Ramazan Gülten Engin Ulusoy Murat Selvi Nurten Uğursoy Serap Öbekci İhsan Yılmaz Hülya Kırlıkova Yeşim Özay Mustafa Kemal Özcengiz Onur Can Tekbaş Faik Özberk Gökhan Köseoğlu Metin Bal Hakan Karaköse Mehmet Şahin Çağlar Türkmen Meral Çakır Yakup Öner Ali Ayçiçek Oya Özinan Fikret Şimşek Yılmaz Şimşek Dursun Balcıoğlu Rasim Kaya Mete Mağden Songül Çar

