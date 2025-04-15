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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti. Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 14:22
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 67 yaşındaki şüpheli Duran A. adliyeye sevk edildi.

67 yaşındaki şüpheli Duran A. yakalandı. (DHA)67 yaşındaki şüpheli Duran A. yakalandı. (DHA)

Şüphelinin ifadesinde gazetelerden kim olduğunu öğrendiği Minguzzi'nin mezarını merak ederek gece vakti oraya gittiğini ve ayağı takılıp düşünce sinirlenerek mezarı tahrip ettiğini söylediği öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden kişi tutuklandı!

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. (DHA)Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. (DHA)

Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile mezarı tahrip ettiği belirlenen Duran A.(67) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. (DHA)Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. (DHA)

AKILALMAZ SAVUNMA: TAKILIP DÜŞÜNCE SİNİRLENİP MEZARI KIRMIŞ
Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti. Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi