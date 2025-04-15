Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. (DHA)

AKILALMAZ SAVUNMA: TAKILIP DÜŞÜNCE SİNİRLENİP MEZARI KIRMIŞ

Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti. Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.