Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hesap veriyor: Duruşma ertelendi! Ne kadar hapis isteniyor?

"Bugün duruşmanın ilk günü. Yaşlarının küçük olması sebebiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemi var. Bugün bir karar çıkması beklenmiyor ilk duruşma olduğu için. Çok yoğun tedbirler var. Günlerdir aileye duruşma günü işaret edilerek sosyal medya üzerinden tehdit mesajları geliyordu. Aile suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde Minguzzi'nin mezarlığı tahrip edildi. Güvenlik kameraları inceleniyor. Kemik yaşı ile ilgili olarak eğer bir tespit yapılma söz konusu ise kemik yaşının önemi hangi manada dikkat çekiyor? Şu anda yargılama 18 yaşının altında iki çocukla ilgili. 18 yaşından büyük çıkma durumu olursa yargılamanın yetişkinler için olan ağır ceza mahkemesinde sürecin devam etme durumu söz konusu olabilir. Orada da verilecek cezaların üst sınırı da artabilir. Ailenin bu yönde talebi oldu mu olacak mı bunu süreç içerisinde takip edeceğiz. Ağırlaştırılmış müebbete ulaşabilecek cezalar olabilir."

TEHDİTLERE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI Minguzzi'yi öldüren sanıkların yakınlarının maktulün ailesini tehdit ve hakaret etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılığın, Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakarete ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespiti için talimat verildi.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı. Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğan Minguzzi ailesini kabul etti. Görüşmede AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer aldı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Yaşanan acının tarifinin olmadığını belirten Erdoğan, "Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Arşiv)

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.