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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hesap veriyor: Duruşma ertelendi! Ne kadar hapis isteniyor?

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarının gece saatlerinde tahrip edildiği ve polisin mezarda inceleme yaptığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 14:26
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilleri hesap veriyor: Duruşma ertelendi! Ne kadar hapis isteniyor?

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İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar hakim karşısında...

Bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Minguzzi (Takvim.com.tr Arşiv)Bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Minguzzi (Takvim.com.tr Arşiv)

DURUŞMA ÇOCUK MAHKEMESİNDE
İki sanığın ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ahmet Minguzzi'nin katilleri için hesap günü!

Saat 10.20 sıralarında başlayan duruşmaya sanık B.B. ve U.B., baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ahmet Minguzzi davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor (Fotoğraf: DHA)Ahmet Minguzzi davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor (Fotoğraf: DHA)

Diğer yandan duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.

BAKANLIĞIN AVUKATLARI MÜDAHİL OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün görülen duruşmasına müdahil olarak katılacak." ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ
Minguzzi'yi öldüren sanıkların yargılandığı davanın duruşması 8 Mayıs'a ertelendi.

Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi!

MİNGUZZİ'NİN MEZARINA SALDIRI!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi.

Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet'in mezarına yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI
Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı. Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı 'Tahribat' incelemesinin ardından eski haline getirildi (Fotoğraf: DHA)Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı 'Tahribat' incelemesinin ardından eski haline getirildi (Fotoğraf: DHA)



TEHDİTLERE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Minguzzi'yi öldüren sanıkların yakınlarının maktulün ailesini tehdit ve hakaret etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılığın, Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakarete ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespiti için talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca, Minguzzi'nin Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabrinin tahrip edilmesine ilişkin de resen soruşturma başlatıldı.

Canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit!Canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit!
Canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit!


AİLE POLİS EŞLİĞİNDE GELDİ
Davayı takip den A Haber muhabiri Esra Akyürek avukatların Minguzzinin mezarının tahrip edildiğini söylediğini belirterek, "Aile duruşma salonuna gelirken polis koruması eşliğinde geldi tehditler sebebiyle." ifadelerini kullandı.

KATİLLERİN KEMİK YAŞI TESPİTİ YAPILACAK
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ise yaptığı açıklamada "Ağırlaştırılmış müebbete ulaşabilecek cezalar olabilir" dedi.

Almaçayır şunları söyledi:

"Bugün duruşmanın ilk günü. Yaşlarının küçük olması sebebiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemi var. Bugün bir karar çıkması beklenmiyor ilk duruşma olduğu için. Çok yoğun tedbirler var. Günlerdir aileye duruşma günü işaret edilerek sosyal medya üzerinden tehdit mesajları geliyordu. Aile suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde Minguzzi'nin mezarlığı tahrip edildi. Güvenlik kameraları inceleniyor. Kemik yaşı ile ilgili olarak eğer bir tespit yapılma söz konusu ise kemik yaşının önemi hangi manada dikkat çekiyor? Şu anda yargılama 18 yaşının altında iki çocukla ilgili. 18 yaşından büyük çıkma durumu olursa yargılamanın yetişkinler için olan ağır ceza mahkemesinde sürecin devam etme durumu söz konusu olabilir. Orada da verilecek cezaların üst sınırı da artabilir. Ailenin bu yönde talebi oldu mu olacak mı bunu süreç içerisinde takip edeceğiz. Ağırlaştırılmış müebbete ulaşabilecek cezalar olabilir."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİNGUZZİ AİLESİNİ KABULÜ: BU TÜR ELİM OLAYLARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Nisan'da, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

Başkan Erdoğan Minguzzi ailesini kabul etti. Görüşmede AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer aldıBaşkan Erdoğan Minguzzi ailesini kabul etti. Görüşmede AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer aldı

Başkan Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Yaşanan acının tarifinin olmadığını belirten Erdoğan, "Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımıBaşkan Erdoğan'ın X paylaşımı

AHMET MİNGUZZİ NASIL KATLEDİLDİ?
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Arşiv)Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Arşiv)

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başkan Erdoğandan Mattia Ahmet Minguzzinin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesiBaşkan Erdoğandan Mattia Ahmet Minguzzinin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesi

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