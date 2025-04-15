CHP’nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gitse de 38. Olağan Kurultay'la ilgili yargı süreci devam ediyor.

CHP'nin şaibeli kurultayı (Takvim.com.tr)

İFADELER ALINIYOR: ARALARINDA İMAMOĞLU DA VAR

Buna göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 86 kişinin ifadesine başvurulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerle ilgili MASAK raporları, SGK dökümleri, tapu kayıtları gibi pek çok resmi evraka erişilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla yazışmalar yapıldı. Kişilerin mal varlıklarına yönelik detaylı incelemeler de soruşturma dosyasına eklendi.



NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 38. Olağan Kurultay'da delegelere çanta çanta verilen dolarlar, lüks telefon ve soğuk cüzdan itirafları bilinirken aralarında 'Saraçhane Bülbülleri'nin de olduğu 55 kişinin para trafiği MASAK raporuna girdi.