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Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolat'a milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listede

CHP her ne kadar olağanüstü kurultaya gitse de 38. Olağan Kurultay'la ilgili yargı süreci devam ediyor. Delegelere çanta çanta verilen dolarlar, lüks telefon ve soğuk cüzdan itirafları bilinirken aralarında 'Saraçhane Bülbülleri'nin de olduğu 55 kişinin para trafiği MASAK raporuna girdi. Kurultay zamanı İsmail Saymaz'a 8 milyon 213 bin TL, Şaban Sevinç'e 521 bin 732 TL, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 7 milyon 383 bin TL ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik skandal ifadeler kullanan terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'a 890 bin 975 TL ödendiği belirlendi.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 07:05 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 07:25
Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolat’a milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listede

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CHP'nin 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada MASAK raporu dosyaya girdi.

Raporda, 55 kişiye yönelik araştırmada, aralarında şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik skandal ifadeler kullanan terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, belediye meclis üyeleri ve gazetecilerin de bulunduğu 16 kişinin hesabına olağandışı para girişinin olduğu tespit edildi.



55 HESAP İNCELENDİ

Bu kapsamda MASAK tarafından 55 kişiye ait hesap hareketleri incelendi. İncelenen 55 hesaptan 16'sında kurultay döneminde aylık olağandışı nakit yatırma işlemi olduğu tespit edildi.

Kurultay zamanı DHKP-C sempatizanı İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'a 890 bin 975 TL ödendi (Takvim.com.tr)Kurultay zamanı DHKP-C sempatizanı İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'a 890 bin 975 TL ödendi (Takvim.com.tr)


SABAH'ta yer alan habere göre; Aylık olağandışı nakit yatırılan hesaplar arasında, makamında teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde skandal paylaşım yapan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, belediye meclis üyeleri ve 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.
Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporuna girdi (Takvim.com.tr)Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporuna girdi (Takvim.com.tr)


MECLİS ÜYELERİNE DE 10 MİLYON

MASAK raporundan olağandışı para yatırma işlemleri de tek tek belgelendi.

Buna göre, terör sevici Eda Ezgi Yıldız'ın hesabına 890 bin 975 lira, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hesabına 7 milyon 383 bin 599 lira, gazeteci İsmail Saymaz'ın hesabına ise 8 milyon 213 bin 593 lira yatırdığı görüldü.
Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporuna girdi (Takvim.com.tr)Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporuna girdi (Takvim.com.tr)

Şaban Sevinç'in hesabına 521 bin 732 lira, belediye meclis üyelerinin hesaplarına 10 milyon lira ila 350 bin lira arasında da para yatırıldığı belirlendi. Elden yatırılan paraların nasıl elde edildiği araştırılacak.

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