Ekrem İmamoğlu New York Times'a "beni niye sattınız" yazısı: Türkiye'yi şikayet etti! ABD ve Batı'ya "baskı yapın" çağrısı

EKREM İMAMOĞLU AMERİKAN MEDYASINA YAZDI Ancak asıl dikkat çeken nokta, Ekrem İmamoğlu 'nun tutuklu bulunduğu halde ABD merkezli The New York Times 'ta yayınlanan "Ben, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ana Rakibiyim. Tutuklandım" başlıklı yazısı oldu.

Kendisini her fırsatta gazleyen Batı'ya ve ABD'ye "sessiz kaldınız" şeklinde sitem eden İmamoğlu, Batı'dan sadece birkaç destek geldiğinden bahsederek şu sözlerle Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi:

"SESSİZ KALMAYIN"

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde yaşananlar, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve temel özgürlüklerin sessizlik içinde hayatta kalamayacağını gösteriyor. Bu değerler, "gerçekçilik" kisvesi altında diplomatik çıkarlara feda edilemez."

Ekrem İmamoğlu İBB'de patlayan yolsuzluğun ardından tutuklandı

Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Gazze'de yaşananların Türkiye'nin stratejik önemini artırdığını söyleyen İmamoğlu buna rağmen baskı yapılmasını isteyerek, "Ancak jeopolitik hesaplar, insan haklarının ve temel değerlerin göz ardı edilmesine yol açmamalı. Aksi takdirde, küresel düzene zarar verenleri meşrulaştırmış oluruz." dedi. Özellikle ABD ve AB'nin, Türkiye'yi baskı altına almasını talep eden bu sözler, CHP'nin iç siyaset yerine dış güclere yaslanma refleksinin de göstergesi oldu.

İmamoğlu Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi şikayet ettiği yazısını şöyle bitirdi:

"Türkiye'de demokrasinin hayatta kalması, sadece bu ülkenin halkı için değil, tüm dünyadaki demokrasi mücadelesinin geleceği için de hayati önem taşıyor. Günümüzün otoriter liderleri karşısında, demokrasiye inananların da en az onlar kadar güçlü, kararlı ve cesur olması gerekiyor. Demokrasinin kaderi, öğrencilerin, işçilerin, sıradan vatandaşların, sendikaların ve seçilmiş yetkililerin cesaretine bağlı kurumlar çökerken sessiz kalmayı reddedenlerin cesaretine. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde adalet ve demokrasi için mücadele eden insanlara inancım tam."

TUTUKLU HALDE NYT'DE NASIL YAZDI: YA PARA YA LOBİ!

Gelelim işin diğer boyutuna… Dünyaca ünlü The New York Times'ta yayımlanan bu makale ne bir röportaj ne de bir haber... Bilindiği gibi, ABD Merkezli büyük bir medya organında yazı yayımlatmak için ya güçlü bir lobi desteğine ya da ciddi bir para kaynağına sahip olmak gerekiyor. Tutuklu bulunan İmamoğlu'nun bu bağlantıları kimler aracılığıyla sağladığı merak konusu...

CHP VE YABANCI MEDYA: DİZAYN OPERASYONU

CHP'nin son dönemde The Economist, BBC, CNN ve The New York Times gibi yabancı medya organlarına verdiği demeçler ise partinin iç siyasetten çok dış baskıyı kullanarak yol yürüme stratejisini gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu'nun The New York Times'ta yayımlanan yazısı da bu stratejinin en net örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.