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Ekrem İmamoğlu New York Times'a "beni niye sattınız" yazısı: Türkiye'yi şikayet etti! ABD ve Batı'ya "baskı yapın" çağrısı

İBB'de patlayan "vurgun çarkı"nın ardından Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibi yolsuzluktan rüşvete kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kaos siyasetine hız veren CHP sokakları karıştırmak için çağrı yaptı. Özgür Özel CNN ve BBC üzerinden "mandacı" zihniyetini gösterdi. Dilek İmamoğlu The Economist'e Türkiye'yi şikayet etti. Son olarak ABD Merkezli The New York Times'ta "Ekrem İmamoğlu" adıyla yazı çıktı. Söz konusu yazıda adli gerçekleri bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu "siyasi" sebeplerle tutuklandığını öne sürerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'yi her fırsatta kendisini gazlayan Batı'ya şikayet eden Ekrem İmamoğlu, "Avrupa liderleri ise birkaç istisna dışında güçlü bir tepki vermekte başarısız oldu." diyerek hem Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 13:04
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir yolsuzluk çarkı kurulduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamı Murat Ongun'dan gizli kasası Ertan Yıldız'a İş insanı Ali Nuhoğlu'ndan kampanyalarını organize eden Necati Özkan'a kadar çekirdek ekibi tutuklandı.

RÜŞVETTEN İRTİKAPA... 7 AYRI SUÇ!
Ekrem İmamoğlu, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanırken "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçunda ise farklı bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM
Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar veridi.

CHP KAOS SİYASETİNE SOYUNDU
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk, rüşvet ve çıkar ilişkileri nedeniyle tutuklanmasının ardından, CHP kaos siyasetine hız verdi.

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ÖZGÜR ÖZEL VE DİLEK İMAMOĞLU BATI'DAN YARDIM İSTEDİ
Bilinen 4 gizli 8 açık tanığın CHP'li olmasına rağmen CHP yönetimi "siyasi" operasyon diyerek sözde "demokrasi" adı altında Batı'nın desteğini almak için harekete geçti. Sokakları kaşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN ve BBC gibi medya organlarına verdigi demeçlerde İngiltere'den yardım isterken İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da The Economist'e konuşarak aynı propagandanın parçası oldu.

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EKREM İMAMOĞLU AMERİKAN MEDYASINA YAZDI
Ancak asıl dikkat çeken nokta, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu halde ABD merkezli The New York Times'ta yayınlanan "Ben, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ana Rakibiyim. Tutuklandım" başlıklı yazısı oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun NYT'de yer alan yazısı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun NYT'de yer alan yazısı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

İmamoğlu'nun yazısında gerçekleri eğip bükerek kendisini "siyasi mahkum" olarak lanse etmeye çalıştığı görülürken, Batı liderlerine de "Erdoğan'a karşı sessiz kalmayın" çağrısı yaptığı dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Gelen tanık itiraflarını ve usulsüz elde ettiği diploma skandalını perdeleyen Ekrem İmamoğlu, "Seçim sandığında beni yenemeyeceğini anlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başka yollara başvurdu" iddiasında bulundu.

Kimsenin güvende olmadığını ve özgürlüklerin bir anda ellerinden alınabileceğini savunan Ekrem İmamoğlu, belediye seçimlerini kazandığını sonrasında kendisine "kumpas" kurulduğunu öne sürerek Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü.

İtirafların ve iddiaların CHP'li isimler tarafından gelmesine rağmen tutuklanmasını siyasi olarak göstermeye çalışan İmamoğlu, "Şimdi, seçimlerde beni yenemeyeceğini anlayınca, yargıyı kullanarak beni saf dışı bırakmaya çalışıyor." diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü.

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SOKAK PROVOKASYONLARINA DA SAHİP ÇIKTI
Sokakları karıştıran provokatörleri de sahiplenen İmamoğlu "2013 Gezi Parkı protestolarından bu yana en büyük gösteriler" olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özel'in çağrısıyla sokaklar karıştı! (Fotoğraf: AA)Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özel'in çağrısıyla sokaklar karıştı! (Fotoğraf: AA)

BATI'YA VE ABD'YE "BASKI YAPIN ÇAĞRISI"
İmamoğlu da Özgür Özel ve eşi Dilek İmamoğlu gibi Batı'dan yardım isteyip Türkiye'yi şikayet etti.

Kendisini her fırsatta gazleyen Batı'ya ve ABD'ye "sessiz kaldınız" şeklinde sitem eden İmamoğlu, Batı'dan sadece birkaç destek geldiğinden bahsederek şu sözlerle Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi:

"Ancak dünya çapındaki hükümetler? Onların sessizliği kulakları sağır ediyor. Washington sadece "Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini" dile getirdi. Avrupa liderleri ise birkaç istisna dışında güçlü bir tepki vermekte başarısız oldu.

"SESSİZ KALMAYIN"
Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde yaşananlar, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve temel özgürlüklerin sessizlik içinde hayatta kalamayacağını gösteriyor. Bu değerler, "gerçekçilik" kisvesi altında diplomatik çıkarlara feda edilemez."

Ekrem İmamoğlu İBB'de patlayan yolsuzluğun ardından tutuklandıEkrem İmamoğlu İBB'de patlayan yolsuzluğun ardından tutuklandı

Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Gazze'de yaşananların Türkiye'nin stratejik önemini artırdığını söyleyen İmamoğlu buna rağmen baskı yapılmasını isteyerek, "Ancak jeopolitik hesaplar, insan haklarının ve temel değerlerin göz ardı edilmesine yol açmamalı. Aksi takdirde, küresel düzene zarar verenleri meşrulaştırmış oluruz." dedi. Özellikle ABD ve AB'nin, Türkiye'yi baskı altına almasını talep eden bu sözler, CHP'nin iç siyaset yerine dış güclere yaslanma refleksinin de göstergesi oldu.

İmamoğlu Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi şikayet ettiği yazısını şöyle bitirdi:

"Türkiye'de demokrasinin hayatta kalması, sadece bu ülkenin halkı için değil, tüm dünyadaki demokrasi mücadelesinin geleceği için de hayati önem taşıyor. Günümüzün otoriter liderleri karşısında, demokrasiye inananların da en az onlar kadar güçlü, kararlı ve cesur olması gerekiyor. Demokrasinin kaderi, öğrencilerin, işçilerin, sıradan vatandaşların, sendikaların ve seçilmiş yetkililerin cesaretine bağlı kurumlar çökerken sessiz kalmayı reddedenlerin cesaretine. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde adalet ve demokrasi için mücadele eden insanlara inancım tam."

TUTUKLU HALDE NYT'DE NASIL YAZDI: YA PARA YA LOBİ!
Gelelim işin diğer boyutuna… Dünyaca ünlü The New York Times'ta yayımlanan bu makale ne bir röportaj ne de bir haber... Bilindiği gibi, ABD Merkezli büyük bir medya organında yazı yayımlatmak için ya güçlü bir lobi desteğine ya da ciddi bir para kaynağına sahip olmak gerekiyor. Tutuklu bulunan İmamoğlu'nun bu bağlantıları kimler aracılığıyla sağladığı merak konusu...

CHP VE YABANCI MEDYA: DİZAYN OPERASYONU
CHP'nin son dönemde The Economist, BBC, CNN ve The New York Times gibi yabancı medya organlarına verdiği demeçler ise partinin iç siyasetten çok dış baskıyı kullanarak yol yürüme stratejisini gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu'nun The New York Times'ta yayımlanan yazısı da bu stratejinin en net örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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