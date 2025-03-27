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Evveli eczacı kafası mandacı! ABD'ye yalvaran İngiliz'e ağlayan Özgür Özel'e tepki yağıyor: CHP Türkiye partisi olmaktan çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaseten rotasını kaybetti, yabancı başkentlerden medet umar hale geldi. ABD basınında Türk yargısını ve ekonomisini hedef gösteren Özel, BBC'de "İngiltere Başbakanı’ndan destek beklediğini, alamayınca da “terkedilmiş” hissettiğini söyledi. Daha da ilerisi Türkiye'ye müdahale edilmesi gerektiğini savundu. Başkan Erdoğan, "Gitmiş bizi dünyaya şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Nasıl olur Hazine Bakanını şikayete kalkarsın" diyerek Özel'e tepki gösterdi. MHP "Mandacı zihniyetin günümüzdeki en açık örneği" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 09:33
Evveli eczacı kafası mandacı! ABD’ye yalvaran İngiliz’e ağlayan Özgür Özel’e tepki yağıyor: CHP Türkiye partisi olmaktan çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir sokak çağrısı yapıp Saraçhane'yi karıştırıyor, yabancı basında Türkiye'nin itibarını zedelemek için kirli provokasyonlar yapıyor.

ABD merkezli CNN International'da Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet eden Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem" diyerek yargıyı hedef gösterdi.

Özgür Özel, CNN International'de Türkiye'yi hedef gösterip ʺdış müdahaleʺ istedi (Takvim.com.tr)Özgür Özel, CNN International'de Türkiye'yi hedef gösterip ʺdış müdahaleʺ istedi (Takvim.com.tr)

Türkiye'ye yapılacak yatırımları engellemeye niyetlendi.

İNGİLTERE'DEN YARDIM DİLENDİ

Daha sonra İngiliz BBC'ye ağlayan Özgür Özel, İmamoğlu'nun yolsuzluklarını aklamak için İngiltere'den yardım istedi.

Özgür Özel bu kez de BBC'ye ağladı!



Özel, "Terk edilmişlik hissediyoruz. Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" dedi.

Özgür Özel İngiltere’nin Türkiye’ye müdahale etmesini istedi (Takvim.com.tr)Özgür Özel İngiltere’nin Türkiye’ye müdahale etmesini istedi (Takvim.com.tr)

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a seslenip "Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeşlik?" ifadelerini kullandı.

Skandal bununla da sınırlı değildi...

ABD BASININDA "ABD TÜRKİYE'YE MÜDAHALE ETSİN" DEDİ

Özel ABD basınına ABD ile Türkiye'nin diyalog halinde olması gerektiğini söyledi ve "Görüşmeler Türkiye'yi demokrasi yoluna yeniden sokmayı sağlamalı." diyerek açıkça ABD'ye Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğandan Özgür Özele: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşının hesabı sorulacak | CHPnin boykot riyakarlığıBaşkan Erdoğandan Özgür Özele: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşının hesabı sorulacak | CHPnin boykot riyakarlığı



SEN KİMSİN YA? SENİN GRAMIN NE?

Başkan Erdoğan, "Türk ekonomisine zarar vereceğim" diyen boykot ve provokasyon çağrısı yapan Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"CHP'nin düştüğü durum bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor" diyen Erdoğan, "CHP lideri Özgür Özel, gitmiş bizi dünyaya şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Nasıl olur Hazine Bakanını şikayete kalkarsın" şeklinde konuştu.

Özel'i "siyasi müflis" olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, "Sayın Özel CHP genel başkanı gibi değil hırsı ve korkusu aklını başından almış siyasi müflis gibi davranıyor. Ne tuttuğu yol yoldur ne de ağzından çıkanı duymaktadır. Ülkemizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz. Türk ekonomisine zarar vereceğim diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu. Böyle şuursuz cümleler kurabilen birinin akılla mantıkla hareket ettiğine kim inanır" şeklinde konuştu.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman (Takvim.com.tr)MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman (Takvim.com.tr)

Özel'e bir tepki de MHP'den geldi.

"MANDACI ZİHNİYETİN GÜNÜMÜZDEKİ EN AÇIK ÖRNEĞİ"

"Özgür Özel'in BBC röportajı tam bir utanç vesikası!" başlıklı bir paylaşım yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İngiltere Başbakanı'ndan destek beklediğini, alamayınca da "terkedilmiş" hissettiğini söylemesi, tam anlamıyla mandacı zihniyetin günümüzdeki en açık örneğidir!" ifadelerini kullandı.

"CHP ATATÜRK'ÜN MİRASINI İHANET EDİP TÜRKİYE PARTİSİ OLMAKTAN ÇIKTI"

Ataman, yabancı başkentlerden medet ummanın tam bağımsızlık ilkesine ihanet olduğunu belirtip "Bugünkü CHP, Atatürk'ün mirasına ihanet eden bir yapıya dönüşmüş, Türkiye partisi olmaktan çıkmıştır" dedi.

Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostlukÖzgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk

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