Evveli eczacı kafası mandacı! ABD’ye yalvaran İngiliz’e ağlayan Özgür Özel’e tepki yağıyor: CHP Türkiye partisi olmaktan çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir sokak çağrısı yapıp Saraçhane'yi karıştırıyor, yabancı basında Türkiye'nin itibarını zedelemek için kirli provokasyonlar yapıyor.
ABD merkezli CNN International'da Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet eden Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem" diyerek yargıyı hedef gösterdi.
Özgür Özel, CNN International'de Türkiye'yi hedef gösterip ʺdış müdahaleʺ istedi (Takvim.com.tr)
Türkiye'ye yapılacak yatırımları engellemeye niyetlendi.
İNGİLTERE'DEN YARDIM DİLENDİ
Daha sonra İngiliz BBC'ye ağlayan Özgür Özel, İmamoğlu'nun yolsuzluklarını aklamak için İngiltere'den yardım istedi.
Özel, "Terk edilmişlik hissediyoruz. Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" dedi.
Özgür Özel İngiltere’nin Türkiye’ye müdahale etmesini istedi (Takvim.com.tr)
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a seslenip "Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeşlik?" ifadelerini kullandı.
Skandal bununla da sınırlı değildi...
ABD BASININDA "ABD TÜRKİYE'YE MÜDAHALE ETSİN" DEDİ
Özel ABD basınına ABD ile Türkiye'nin diyalog halinde olması gerektiğini söyledi ve "Görüşmeler Türkiye'yi demokrasi yoluna yeniden sokmayı sağlamalı." diyerek açıkça ABD'ye Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.