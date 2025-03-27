Evveli eczacı kafası mandacı! ABD’ye yalvaran İngiliz’e ağlayan Özgür Özel’e tepki yağıyor: CHP Türkiye partisi olmaktan çıktı





SEN KİMSİN YA? SENİN GRAMIN NE?



Başkan Erdoğan, "Türk ekonomisine zarar vereceğim" diyen boykot ve provokasyon çağrısı yapan Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.



"CHP'nin düştüğü durum bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor" diyen Erdoğan, "CHP lideri Özgür Özel, gitmiş bizi dünyaya şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Nasıl olur Hazine Bakanını şikayete kalkarsın" şeklinde konuştu.



Özel'i "siyasi müflis" olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, "Sayın Özel CHP genel başkanı gibi değil hırsı ve korkusu aklını başından almış siyasi müflis gibi davranıyor. Ne tuttuğu yol yoldur ne de ağzından çıkanı duymaktadır. Ülkemizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz. Türk ekonomisine zarar vereceğim diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu. Böyle şuursuz cümleler kurabilen birinin akılla mantıkla hareket ettiğine kim inanır" şeklinde konuştu.