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CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzlukla İstanbul'a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı 560 milyar TL'yi bulan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. Bu süreçte İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum etti. Peki, İmamoğlu'nun yolsuzlukla eşe, dosta ve kendi şirketlerine aktardığı 560 milyar TL ile megakente neler yapılabilirdi? İşte cumhurbaşkanlığı hayali ile reklama, şirket kasasına aktarılan meblağ ile İstanbul'a yapılmayan eser ve hizmetler.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 22:13 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 22:15
CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı 560 milyar TL'yi bulan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. Bu süreçte İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum etti.

İSTANBUL'A YAPILMAYAN ESER VE HİZMETLERİN LİSTESİ
Peki, İmamoğlu'nun yolsuzlukla eşe, dosta ve kendi şirketlerine aktardığı 560 milyar TL ile megakente neler yapılabilirdi? İşte cumhurbaşkanlığı hayali ile reklama, şirket kasasına aktarılan meblağ ile İstanbul'a yapılmayan eser ve hizmetler.

CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

41 Kuzey Marmara Otoyolu

CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

17 Yavuz Sultan Selim Köprüsü

CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

560 KM raylı sistem

CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

12 Avrasya Tüneli

CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

56 Çamlıca Kulesi

CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

14 Marmaray hattı