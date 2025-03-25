CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı 560 milyar TL'yi bulan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. Bu süreçte İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum etti.



İSTANBUL'A YAPILMAYAN ESER VE HİZMETLERİN LİSTESİ

Peki, İmamoğlu'nun yolsuzlukla eşe, dosta ve kendi şirketlerine aktardığı 560 milyar TL ile megakente neler yapılabilirdi? İşte cumhurbaşkanlığı hayali ile reklama, şirket kasasına aktarılan meblağ ile İstanbul'a yapılmayan eser ve hizmetler.