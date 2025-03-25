İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!

İddiaya göre İmamoğlu, kendi döneminde sıvacılıktan inşaatçılığa yükselen Adem Soytekin'in yatını ofis yaptı.
Rüşvet buluşmaları için lüks yata atlayıp Garipçe açıklarında demir attı.
İddiaya göre İmamoğlu, kendi döneminde sıvacılıktan inşaatçılığa yükselen Adem Soytekin'in yatını ofis yaptı.
Rüşvet buluşmaları için lüks yata atlayıp Garipçe açıklarında demir attı.
LÜKS YATTA DÖNEN RÜŞVET VE PAZARLIKLAR!
Parasına göz diktiği patronları yatta ağırladı. Her toplantıda ise yanında Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu ve Tuncay Yılmaz da vardı.
Görüşmelerin çoğu ise yaz aylarında yapıldı.
Rüşvet için ön görüşmeyi ya Nuhoğlu ya da Yılmaz yapıyordu. İmamoğlu ise final toplantısına katılıp anlaşmaya izin veriyordu.
Yatta kaptanın dışında bir de İmamoğlu'nun özel aşçısı G.K. bulunuyordu.