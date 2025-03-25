İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!

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İddiaya göre İmamoğlu, kendi döneminde sıvacılıktan inşaatçılığa yükselen Adem Soytekin'in yatını ofis yaptı. Rüşvet buluşmaları için lüks yata atlayıp Garipçe açıklarında demir attı.