CHP'lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye'yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: "Bizi yalnız bıraktınız terk edildik"

CHP lideri Özel, BBC'ye açıklama yaptı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvardı. 'Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' diye ağladı. Özel bu tavrıyla tepki topladı.

(Takvim.com.tr arşiv)



BRİTİŞOĞULLARI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere'ye çağrı yaparken şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu The Economist'e röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti...

BBC'YE röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e "Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?" dedi.

(Takvim.com.tr arşiv)

İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi. İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu: "İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı hapse giriyor ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"

(Takvim Gazetesi)

Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine verdiği röportajda yolsuzlukları gizlemeye çalıştı.