SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye'yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: "Bizi yalnız bıraktınız terk edildik"

Özgür Özel, 560 milyar liralık rüşvet çarkını görmezden geldi. Bunun yerine Türkiye'yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet etti. Adeta ağlayıp "Bizi yalnız bıraktınız. Terk edildik. Çık kırgınız" dedi. İmamoğlu'nun eşi de aynı yoldan gidince vatandaş tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP lideri Özel, BBC'ye açıklama yaptı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvardı. 'Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' diye ağladı. Özel bu tavrıyla tepki topladı.

Sonra İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıktı. Türkiye'de adalet ve özgürlük olmadığını anlattı. Sokak eylemlerine övgüler yağdırdı. Açıklamalar öfkeyle karşılandı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

BRİTİŞOĞULLARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere'ye çağrı yaparken şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu The Economist'e röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti...

BBC'YE röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e "Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?" dedi.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi. İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu: "İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı hapse giriyor ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine verdiği röportajda yolsuzlukları gizlemeye çalıştı.

İBBye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandıİBBye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN