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Gay bardan şaibeli kongreye! CHP'li Özgür Çelik ve Özkan Çelik'in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar

Seçildiği kongre "şaibe" iddiasıyla mahkemelik olan CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'le ilgili çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Çelik ve ağabeyi Özkan Çelik'in 2018'e kadar Taksim'de gay bar işlettiği tespit edildi. Barın bulunduğu Balo Sokak için "Travestiler mekanı, gaylar ve lezbiyenler girebilir" yorumları yapılırken ağabey Özkan Çelik'in "lubunya dostu" mekanla ilgili "Özlediniz biliyorum. Geri gelsin mi?" paylaşımı yapması dikkat çekti. Lubunya bir 'erkek'le samimi poz veren Çelik'in Ekrem İmamoğlu adına saha çalışmaları yürüttüğü biliniyor.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 13:51 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 13:56
Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin "şaibe" tartışmaları katlanarak büyüyor.

Delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından itiraf edildi. Bu beyanlar neticesinde 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan kurultay mahkemelik olurken 8 Ekim 2023'teki Kongre için de harekete geçildi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NE "ŞAİBE" SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildiği kongredeki "seçimde hile ve "seçim kanununa muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ağabeyi Özkan Çelik'in ʺLGBT barʺ işlettiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ağabeyi Özkan Çelik'in ʺLGBT barʺ işlettiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)


ÖZGÜR ÇELİK VE AĞABEYİNİN LGBT DOSTU BARI

Soruşturma sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le ilgili çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

Çelik'in 2014-2018 yılları arasında ağabeyi Özkan Çelik'le Taksim Balo Sokak'ta "LGBT dostu" bar işlettiği tespit edildi. Mekanın ışıklandırmasının LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı tasarımıyla yapılması dikkat çekti.
Barın bulunduğu sokakla ilgili ʺTravestiler sokağıʺ yorumları yapılıyor (Takvim.com.tr)Barın bulunduğu sokakla ilgili ʺTravestiler sokağıʺ yorumları yapılıyor (Takvim.com.tr)


"TRAVESTİLER SOKAĞI, GAYLAR VE LEZBİYENLER GİREBİLİR"

Mekanın bulunduğu Balo Sokak'la ilgili Ekşi Sözlük'te "Travestiler sokağı" paylaşımları yer alıyor.

Bir entryde "Tarlabaşı Bulvarı tarafından girerken sağlı sollu duran kadınlar vardır. Geçerken laf atabilirler ve çoğu travestidir. Tarlabaşı tarafından geliyorsanız, Nevizade'ye girmeden önce buradan geçmek zorundasınızdır. Kulüplere de damsız almıyorlar ma tipinden gay ya da lezbiyen olduğu belli hemcinsleriyle girebilirler" deniliyor.


Özkan Çelik'in ʺgay barʺ özlemi (Takvim.com.tr)Özkan Çelik'in ʺgay barʺ özlemi (Takvim.com.tr)


AĞABEY ÇELİK'TEN "GAY BAR" PAYLAŞIMI: ÖZLEDİNİZ, GERİ GELSİN Mİ?

Ağabey Özkan Çelik'in paylaşımları kapatılan gay bar için "Özlediniz biliyorum. Geri gelsin mi?" şeklinde paylaşımlar yaptığı gözlemlendi.
Özkan Çelik ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr) Özkan Çelik ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


GELİNLİKLİ LUBUNYA İLE POZ VERDİ... İMAMOĞLU İLE BOY BOY FOTOĞRAFI VAR

Çelik'in ayı zamanda Ekrem İmamoğlu ile yakın temasta olduğu, yerel seçim sürecinde İmamoğlu adına saha çalışmaları yürüttüğü ortaya çıktı.


Özkan Çelik ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Özkan Çelik ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Sosyal medya hesabını incelediğimiz Özkan Çelik'in gelinlik giyen lubunya bir 'erkek'le samimi poz verdiği, Ekrem İmamoğlu ile birlikte boy boy fotoğraflar paylaştığı görüldü.
Özkan Çelik'in başkan vekili olduğu İSKEF İBB ile iş birliği içerisinde (Takvim.com.tr)Özkan Çelik'in başkan vekili olduğu İSKEF İBB ile iş birliği içerisinde (Takvim.com.tr)

İSKEF VE İBB İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Aynı zamanda bir sürücü kursu olduğu öğrenilen Özkan Çelik'in İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu İSKEF'te başkan vekili olduğu öğrenildi.

İSKEF'in 2023 yılında CHP'li İBB ile "eğitim ve sınav güzergah" konusunda iş birliği yapması, İBB iştiraki Boğaziçi AŞ. heyetinin İSKEF'i ziyaret etmesi manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.

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