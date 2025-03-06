Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar

CHP
'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin "şaibe"
tartışmaları katlanarak büyüyor.
Delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından itiraf edildi. Bu beyanlar neticesinde 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan kurultay mahkemelik olurken 8 Ekim 2023'teki Kongre için de harekete geçildi.
CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NE "ŞAİBE" SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildiği kongredeki "seçimde hile ve "seçim kanununa muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ağabeyi Özkan Çelik'in ʺLGBT barʺ işlettiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)
ÖZGÜR ÇELİK VE AĞABEYİNİN LGBT DOSTU BARI
Soruşturma sürerken CHP
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
'le ilgili çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.
Çelik'in 2014-2018 yılları arasında ağabeyi Özkan Çelik
'le Taksim Balo Sokak'ta "LGBT dostu"
bar işlettiği tespit edildi. Mekanın ışıklandırmasının LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı tasarımıyla yapılması dikkat çekti.
Barın bulunduğu sokakla ilgili ʺTravestiler sokağıʺ yorumları yapılıyor (Takvim.com.tr)
"TRAVESTİLER SOKAĞI, GAYLAR VE LEZBİYENLER GİREBİLİR"
Mekanın bulunduğu Balo Sokak'la ilgili Ekşi Sözlük'te "Travestiler sokağı" paylaşımları yer alıyor.
Bir entryde "Tarlabaşı Bulvarı tarafından girerken sağlı sollu duran kadınlar vardır. Geçerken laf atabilirler ve çoğu travestidir. Tarlabaşı tarafından geliyorsanız, Nevizade'ye girmeden önce buradan geçmek zorundasınızdır. Kulüplere de damsız almıyorlar ma tipinden gay ya da lezbiyen olduğu belli hemcinsleriyle girebilirler"
deniliyor.
Özkan Çelik'in ʺgay barʺ özlemi (Takvim.com.tr)
AĞABEY ÇELİK'TEN "GAY BAR" PAYLAŞIMI: ÖZLEDİNİZ, GERİ GELSİN Mİ?
Ağabey Özkan Çelik
'in paylaşımları kapatılan gay bar için "Özlediniz biliyorum. Geri gelsin mi?"
şeklinde paylaşımlar yaptığı gözlemlendi.