Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.
Olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanığı olan CHP
'li isimler tarafından dile getirildi.
Gelişme üzerine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptal edilmesi için dava açtı. Savaş, Özgür Özel ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şaibelerle anılan İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik seçilmişti (Takvim.com.tr)
KURULTAYDAKİ ŞAİBE KONGREYE SIÇRADI
Kurultaya ilişkin tartışmalar sürerken 8 Ekim 2023'te Özgür Çelik
'in il başkanı seçildiği CHP
İstanbul İl Kongresi incelemeye alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "seçimde hile ve "seçim kanununa muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Cemal Canpolat ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)
CANPOLAT CHP'DEKİ TORPİLLERİ İFŞA ETTİ: İMAMOĞLU İŞ KARŞILIĞINDA DELEGELERDEN OY İSTEDİ
Kongre sürecinde Özgür Çelik'in karşısında yarışan, Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat delege pazarı kurulduğunu açık açık söylemişti.
Canpolat, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." demişti.