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CHP'deki şaibenin boyutu büyüyor! Kurultaydan sonra İstanbul İl Kongresi'ne de soruşturma

CHP'nin olaylı kurultayında ayyuka çıkan şaibe iddiaları ve delege borsası İstanbul'a sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'ne "hile" soruşturması başlattı. Bilindiği üzere kongrede delegelerin para ve belediye iş vaadiyle oylarının rengi değiştirildiği iddia edilmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 17:23
CHP’deki şaibenin boyutu büyüyor! Kurultaydan sonra İstanbul İl Kongresi’ne de soruşturma

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.

Olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirildi.

CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma!


Gelişme üzerine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptal edilmesi için dava açtı. Savaş, Özgür Özel ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şaibelerle anılan İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik seçilmişti (Takvim.com.tr)Şaibelerle anılan İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik seçilmişti (Takvim.com.tr)


KURULTAYDAKİ ŞAİBE KONGREYE SIÇRADI

Kurultaya ilişkin tartışmalar sürerken 8 Ekim 2023'te Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "seçimde hile ve "seçim kanununa muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Cemal Canpolat ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)Cemal Canpolat ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)


CANPOLAT CHP'DEKİ TORPİLLERİ İFŞA ETTİ: İMAMOĞLU İŞ KARŞILIĞINDA DELEGELERDEN OY İSTEDİ

Kongre sürecinde Özgür Çelik'in karşısında yarışan, Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat delege pazarı kurulduğunu açık açık söylemişti.

Canpolat, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." demişti.