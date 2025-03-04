Gelişme üzerine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptal edilmesi için dava açtı. Savaş, Özgür Özel ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cemal Canpolat ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)





CANPOLAT CHP'DEKİ TORPİLLERİ İFŞA ETTİ: İMAMOĞLU İŞ KARŞILIĞINDA DELEGELERDEN OY İSTEDİ



Kongre sürecinde Özgür Çelik'in karşısında yarışan, Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat delege pazarı kurulduğunu açık açık söylemişti.



Canpolat, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." demişti.