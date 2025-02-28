PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: Çalınmadık kapı bırakmayacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıya Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve yazılı ve görsel medya kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Yeni dönemle ilgili projelerini anlatan Başkan Özdemir, İstanbul’un fotoğrafını çekti, çözümlerini paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: Çalınmadık kapı bırakmayacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yenilenen ve kan tazeleyen teşkilat önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturacak. "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünden yola çıkarak sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız.

AK Parti, Türkiye için çok önemli, çok değerli. Türkiye'de yüzde 70, bir kez dahi olsa AK Parti'ye oy veren bir güç var. Bu hiçbir partiye nasip olmayan bir özellik. Mahalle yapılanmalarımızla vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışacağız.

Yapay Zeka'ya da çok önem veriyoruz. Bunu da sorunları çözmek için kullanacağız. Bir süre önce Yapay Zeka, soruların yüzde 36'sına doğru cevap verebiliyordu. Ancak bugün bu oran çok daha yükseklere çıktı.

İstanbul'un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerekiyor. Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz.

Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri "Yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz" söylemiydi. Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu mu? Değer katan bir projeleri oldu mu? Maalesef.

Toplu taşıma tehlikeli boyutlarda. 2019'da 5,8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç otobüs filosu İstanbul'daydı. Günümüzde ise 11.8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirilen bir İstanbul var. İstanbul'a bu yakışmıyor. İstanbul'da otobüsler patlamak üzere. Allah korusun büyük kazalar yaşanabilir.

KİPTAŞ NE İŞ YAPAR
Bağcılar'da Belediye Başkanı olduktan sonra AK Parti döneminde KİPTAŞ gibi sıfırdan bir şirket kurduk. Şu an Bağcılar Belediyesi'nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm projesi KİPTAŞ'ın üzerinde. Bu tamamen bakış açısı ve yaklaşımıyla ilgili bir durum.

İstanbul'un deprem problemini çözmekteki tek yol riskli yapılardan arındırmaktır. Burada sadece depreme dayanıklı yapının yanı sıra binaların kimliği olan, gençlere yönelik sosyal imkanlarının olduğu ve onları hayata hazırlayan bir yapı ortaya çıkarabilmek gerekiyor.

SORUNLARI DİNLEYECEĞİZ
Her meslek grubuyla iletişimde olacağız. Sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm bulmak için çalışacağız.

HİÇBİR ADIM YOK
Büyükşehir Meclisi'nde 8 yıl görev aldım. 3 yıl belediye başkanlığı yaptım. İstanbul Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttüm. İstanbul gibi bir kentin nerelerden alındığını ve hangi noktalara yükseltildiğini iyi biliyorum. Ancak ne yazık ki şu an İstanbul'da ulaşım konusunda büyük bir geriye gidiş yaşanıyor. Her yıl 300-400 bin yeni araç trafiğe çıkıyor. Mevcut yönetimin makul bir performans sergilemesi bir yana, çok hızlı adımlar atması gerekirdi. Ancak hiçbir adım atılmıyor.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ 2028 SEÇİMLERİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, öncelikli hedeflerinin 2028 seçimleri olduğunu belirtti. Özdemir, "O seçimlerde İstanbul'da çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da 2029 yerel seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil etmeyi hedefliyoruz. Bunun için gece-gündüz çalışacağız" dedi.

ULAŞIM YATIRIMLARI YAVAŞLADI
Başkan Özdemir, "2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kent İçi Ulaşım Sistemleri dersi aldığımda İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 44 kilometreydi. 2019'a geldiğimizde bu rakam 300 kilometreye ulaştı. Ancak son 5 yılda büyük bir yavaşlama yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan projeler haricinde Büyükşehir Belediyesi'nin metro projelerinde ilerleme oranı oldukça düşük kaldı." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştuAK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?
EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ ÇİFT PROMOSYON | İki maaş alana en az 21 bin 704 TL! Kimler yararlanabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Kaos tetikçisi The Economist’ten küstah manşet! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!
Cimbom’a kart piyangosu! Galatasaray - Konyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?