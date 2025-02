AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: Çalınmadık kapı bırakmayacağız

Yenilenen ve kan tazeleyen teşkilat önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturacak. "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünden yola çıkarak sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız.



AK Parti, Türkiye için çok önemli, çok değerli. Türkiye'de yüzde 70, bir kez dahi olsa AK Parti'ye oy veren bir güç var. Bu hiçbir partiye nasip olmayan bir özellik. Mahalle yapılanmalarımızla vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışacağız.



Yapay Zeka'ya da çok önem veriyoruz. Bunu da sorunları çözmek için kullanacağız. Bir süre önce Yapay Zeka, soruların yüzde 36'sına doğru cevap verebiliyordu. Ancak bugün bu oran çok daha yükseklere çıktı.



İstanbul'un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerekiyor. Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz.



Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri "Yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz" söylemiydi. Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu mu? Değer katan bir projeleri oldu mu? Maalesef.



Toplu taşıma tehlikeli boyutlarda. 2019'da 5,8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç otobüs filosu İstanbul'daydı. Günümüzde ise 11.8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirilen bir İstanbul var. İstanbul'a bu yakışmıyor. İstanbul'da otobüsler patlamak üzere. Allah korusun büyük kazalar yaşanabilir.

KİPTAŞ NE İŞ YAPAR

Bağcılar'da Belediye Başkanı olduktan sonra AK Parti döneminde KİPTAŞ gibi sıfırdan bir şirket kurduk. Şu an Bağcılar Belediyesi'nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm projesi KİPTAŞ'ın üzerinde. Bu tamamen bakış açısı ve yaklaşımıyla ilgili bir durum.



İstanbul'un deprem problemini çözmekteki tek yol riskli yapılardan arındırmaktır. Burada sadece depreme dayanıklı yapının yanı sıra binaların kimliği olan, gençlere yönelik sosyal imkanlarının olduğu ve onları hayata hazırlayan bir yapı ortaya çıkarabilmek gerekiyor.



SORUNLARI DİNLEYECEĞİZ

Her meslek grubuyla iletişimde olacağız. Sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm bulmak için çalışacağız.



HİÇBİR ADIM YOK

Büyükşehir Meclisi'nde 8 yıl görev aldım. 3 yıl belediye başkanlığı yaptım. İstanbul Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttüm. İstanbul gibi bir kentin nerelerden alındığını ve hangi noktalara yükseltildiğini iyi biliyorum. Ancak ne yazık ki şu an İstanbul'da ulaşım konusunda büyük bir geriye gidiş yaşanıyor. Her yıl 300-400 bin yeni araç trafiğe çıkıyor. Mevcut yönetimin makul bir performans sergilemesi bir yana, çok hızlı adımlar atması gerekirdi. Ancak hiçbir adım atılmıyor.



ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ 2028 SEÇİMLERİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, öncelikli hedeflerinin 2028 seçimleri olduğunu belirtti. Özdemir, "O seçimlerde İstanbul'da çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da 2029 yerel seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil etmeyi hedefliyoruz. Bunun için gece-gündüz çalışacağız" dedi.



ULAŞIM YATIRIMLARI YAVAŞLADI

Başkan Özdemir, "2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kent İçi Ulaşım Sistemleri dersi aldığımda İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 44 kilometreydi. 2019'a geldiğimizde bu rakam 300 kilometreye ulaştı. Ancak son 5 yılda büyük bir yavaşlama yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan projeler haricinde Büyükşehir Belediyesi'nin metro projelerinde ilerleme oranı oldukça düşük kaldı." diye konuştu.