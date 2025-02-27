AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir medya yöneticileri ile kahvaltıda buluştu

Toplantıda, Başkan Özdemir, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ve bundan sonraki yol haritası hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca 8. Olağan Büyük Kongre sonrası büyük oranda yenilenen teşkilatın heyecanına ve hedeflerine vurgu yaptı.

Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı.

"HER MAHALLESİYLE, HER HİKAYESİYLE İSTANBUL" Yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturulacağını ifade eden Özdemir. "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünü hatırlatarak "Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız" dedi.

"Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri "Yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz." söylemiydi." diyen Özdemir, "Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, istanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz." dedi.