Antalya kış ortasında yazı yaşıyor! Turistler denize giriyor

Turizmin başkenti Antalya dün yazdan kalma bir gün yaşadı. Hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceye ulaştı. Sıcak havayı gören yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Konyaaltı Plajı'ndaki görüntüler de yazı aratmadı.



Birçok turist denize girerken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Bazı turistler, telefonlarından ülkelerindeki yakınlarını görüntülü arayarak güzel havayı gösterdi. Bazıları ise deniz kenarında selfie çekinmeyi tercih etti. Bu arada Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri havaların soğuyacağını ancak güneşin kesintisiz süreceğini kaydetti. ERDOĞAN ÖZTÜRK

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