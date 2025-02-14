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Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum

Milli iradeye mesafeli tutumuyla bilinen TÜSİAD’ın yine siyaset mühendisliğine girişmesi tepki çekti. Terör suçlarından dolayı kayyum atanan belediyeleri savunan medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla anılan Ayşe Barım’a ve Gezi Parkı kalkışmasına destek çıkarak yargıyı etkilemeye yönelik ifadeler kullanan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. TÜSİAD'ın karıştığı skandal sonrası, Başkan Erdoğan’ın geçmişte bu yapıya verdiği ayar yeniden gündeme geldi. İşte Erdoğan'ın verdiği o ayar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 17:08
Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Her fırsatta siyasi konulara girerek hükümete parmak sallayan ve milli iradeye mesafeli duruşuyla bilinen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda tepki çeken mesajlar verildi.

    Toplantıda "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı bir slayt gösterimi yapılırken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras skandal açıklamalar yaptı.

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    SERMAYEDEN SİYASET MÜHENDİSLİĞİ GİRİŞİMİ!
    TÜSİAD yönetimi, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, tutuklanan Ümit Özdağ'a, terör suçlarından dolayı kayyum atanan belediyelere, medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla anılan Ayşe Barım'a ve Gezi Parkı kalkışmasına açık destek verdi. Ayrıca, disiplinsiz hareketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar veren teğmenlere ve gizli ses kayıtlarını servis eden gazeteci Suat Toktaş'a arka çıkmaları da tepkilere neden oldu.

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)

    TÜSİAD'ın bu tutumu, sermaye gruplarının siyaset mühendisliği yaptığı dönemi hatırlatırken savcılık harekete geçti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

    TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

    Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERDİĞİ AYAR AKILLARA GELDİ
    Bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündeme geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (2021, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (2021, Takvim.com.tr Arşiv)

    Erdoğan o dönemde, "Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." sözleriyle TÜSİAD'a sert çıkmış, millet iradesine karşı bürokratik ve ekonomik vesayet arayışlarına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

    TÜSİAD'a çok sert tepki

    "EYY TÜSİAD SİZİN CİNSİNİZİ CİBİLİYETİNİZİ İYİ BİLİYORUM"

    2021 yılında "İlim Yayma Ödülleri' programında konuşan Başkan Erdoğan, "Şimdi buradan sesleniyorum, çekinme yok." diyerek şunları söylemişti:

    "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.

    Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz bambaşka. Biz, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise 'Acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getirtiriz.' bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek."

    NEDİR BU TÜSİAD?
    Takvim.com.tr daha önce TÜSİAD'ın imza attığı skandalları defalarca kez gündeme getirdi. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştiren ve darbelere zemin hazırlayan "zenginler kulübü" TÜSİAD'ın dosyasını açarak çıkışların arka planına ışık tuttu.

    İşte o haberlerimizden öne çıkanlar:

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