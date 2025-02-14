Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERDİĞİ AYAR AKILLARA GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (2021, Takvim.com.tr Arşiv)

Erdoğan o dönemde, "Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." sözleriyle TÜSİAD'a sert çıkmış, millet iradesine karşı bürokratik ve ekonomik vesayet arayışlarına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

"EYY TÜSİAD SİZİN CİNSİNİZİ CİBİLİYETİNİZİ İYİ BİLİYORUM"

2021 yılında "İlim Yayma Ödülleri' programında konuşan Başkan Erdoğan, "Şimdi buradan sesleniyorum, çekinme yok." diyerek şunları söylemişti:

"Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.

Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz bambaşka. Biz, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise 'Acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getirtiriz.' bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek."