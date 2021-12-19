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Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Hükümete saldırı yolları aramayın baş edemezsiniz

Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Hükümete saldırı yolları aramayın baş edemezsiniz
19.12.2021 22:22

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı. TÜSİAD'a çok sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibiliyetinizi gayet iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
Son dakika haberleri... İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı. TÜSİAD'a çok sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibiliyetinizi gayet iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.
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