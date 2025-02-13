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Darbe artığı TÜSİAD'ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar

Bir darbe sonrası kurulan, her fırsatta milli iradenin karşısında yer alan TÜSİAD'ın yine vesayet özlemi pekişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı. Hükümete ve yargıya parmak sallayan TÜSİAD'a ilk desteğin CHP'den gelmesi şaşırtmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 08:25
Darbe artığı TÜSİAD’ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar

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    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yine vesayet özlemi pekişti.

    Her fırsatta hükümete parmak sallama cüreti gösteren ve milli iradeye alerjisi olan TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulunda "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı bir slayt paylaşıldı.

    MİLLETE KILIÇ ÇEKEN TEĞMENLERE VE GEZİ İHANETİNE ARKA ÇIKTILAR

    Skandalın baş aktörü ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras.



    Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.

    TÜSİAD'dan siyasete müdahale!


    TÜRKİYE'NİN İMAJINI ZEDELEME ÇABASI

    İlgili sunumda "Politikacılar, İş insanları, gazeteciler sorgulanıyor. Teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu durum toplumda endişe yaratıyor ve güven sarsıyor. Tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor" ifadelerine yer verildi, yabancı yatırımcıya Türkiye'nin imajının kötülenmesi hedeflendi.

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)

    YARGIYA PARMAK SALLADI

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise "Yaşadığımız sorunların arkasında hukuka olan güvenin sarsılması var. Biz çocuklarımıza daha büyük servetler değil, daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz." diyerek yargıya parmak salladı.

    TÜSİAD'ın 28 Şubat ruhu yeniden hortladı!

    Darbe artığı TÜSİAD'a ilk destek CHP'den geldi (Takvim.com.tr)Darbe artığı TÜSİAD'a ilk destek CHP'den geldi (Takvim.com.tr)


    DARBE ARTIĞI TÜSİAD'A İLK DESTEK CHP'DEN

    28 Şubat ruhu yeniden hortlayan ve siyasete müdahale etme girişiminde bulunan TÜSİAD'a ilk destek CHP'den geldi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili "Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" yorumunda bulundu.

    TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turandan kayyum skandalıTÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turandan kayyum skandalı



    TÜSİAD HADDİNİ AŞTI: PKK İLTİSAKLI BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASIN

    TÜSİAD geride bıraktığımız günlerde yine haddini aşmış, terör örgütü PKK ile bağlantılı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkmıştı.

    TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan'dan "kayyum" skandalı


    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan iktidara istikamet çizmeye girişerek, "Seçilmiş vekillerin Meclis'te yer almamasıyla milli irade korunmaz." demişti.



    TAKVİM.COM.TR YAZDI: NEDİR BU TÜSİAD?
    Takvim.com.tr daha önce TÜSİAD'ın imza attığı skandalları defalarca kez gündeme getirdi.

    Türkiye'nin ekonomik ve siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştiren ve darbelere zemin hazırlayan zenginler kulübü TÜSİAD'ın dosyasını açarak çıkışların arka planına ışık tuttu.

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