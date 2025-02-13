Darbe artığı TÜSİAD’ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yine vesayet özlemi pekişti.



Her fırsatta hükümete parmak sallama cüreti gösteren ve milli iradeye alerjisi olan TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulunda "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı bir slayt paylaşıldı.

MİLLETE KILIÇ ÇEKEN TEĞMENLERE VE GEZİ İHANETİNE ARKA ÇIKTILAR



Skandalın baş aktörü ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras.