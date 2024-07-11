TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan'dan "kayyum" skandalı

TAKVİM.COM.TR YAZDI: NEDİR BU TÜSİAD?

Takvim.com.tr daha önce TÜSİAD'ın imza attığı skandalları defalarca kez gündeme getirdi. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştiren ve darbelere zemin hazırlayan zenginler kulübü TÜSİAD'ın dosyasını açarak çıkışların arka planına ışık tuttu.TÜSİAD bir sivil toplum örgütü mü? Ekonomik baskı grubu mu? Siyasi parti mi? İşte Takvim.com.tr'nin o haberleri...