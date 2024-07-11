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TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan'dan "kayyum" skandalı

Geçmişi benzer skandallarla dolu olan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yine hükümete parmak sallamaya kalktı. Terör örgütü PKK ile bağlantılı belediyelere kayyum atanmasını eleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan iktidara istikamet çizmeye girişerek, "Seçilmiş vekillerin Meclis'te yer almamasıyla milli irade korunmaz." dedi. Terör yandaşlarına arka çıkarak "milli irade" havarisi kesilen Orhan Turan'a tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 17:10 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 17:32
TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan’dan kayyum skandalı

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Her fırsatta hükümete parmak sallamaya kalkan ve kriz tellallığı yapan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yine benzer bir skandalla gündeme geldi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantı ile gerçekleştirildi.

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TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN'DAN SKANDAL
Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan siyasi mesajlar verdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan TuranTÜSİAD Başkanı Orhan Turan

KAYYUM ATAMASINA KARŞI ÇIKTI
Terör örgütü PKK ile bağı deşifre edilen HDP/DEM'li vekiller yerine kayyum atanmasını eleştiren Orhan Turan "milli irade" mesajıyla iktidara istikamet çizmeye kalktı.

"SEÇİLMESİ GEREKEN POZİSYONLARA ATAMA YAPILMASI..."
Turan şunları söyledi:

"Yerel bilgi ve tecrübeyi harekete geçirmek Türkiye'yi bölmez. Aşırı merkezi ve hiyerarşik yönetim anlayışı, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkışını zorlaştırır.

Milletin oyuyla seçilmesi gereken pozisyonlara atama yapılması ya da seçilmiş vekillerin Meclis'te yer almamasıyla milli irade korunmaz."

TEPKİ ÇEKTİ: TERÖRE DESTEK VERENLERİ PIŞPIŞLAYARAK MI MİLLİ İRADEYİ KORUYACAKSIN?
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın siyasi mesaj vererek terör örgütü PKK ile ilişkili isimlere arka çıkması büyük tepki çekti.

Orhan'ın terör yanlıları üzerinden milli irade havarisi kesilmesi sosyal medyada "Nasıl korunur acaba milli irade? Teröre destek veren siyasi yapıları pışpışlayarak mı?" sözleriyle eleştirildi.

Hürriyet Yazarı Nedim Şener, Orhan Turan'ın sözlerine tepki göstererek, "İki laf da Anayasa'ya bağlılık için şerefi üzerine ettikleri yemini tutmayan PKK/DEM'lilere edin görelim boyunuzu…" ifadelerini kullandı.

Şener şunları söyledi:

"PKK terör örgütüne yardım yataklık yapılarak, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktararak, belediyeleri dağdan atanan kayyumlarla yöneterek, belediye kadrolarına teröristlere ve yakınlarına açarak, terörist cenazelerine giderek, TBMM'de terör örgütü propagandası ile bölücülük yaparak, bayrağımıza ve Atatürk'e hakaret ederek milli irade korunabilir mi TÜSİAD ? İki laf da Anayasa'ya bağlılık için şerefi üzerine ettikleri yemini tutmayan PKK/DEM'lilere edin görelim boyunuzu…"

TAKVİM.COM.TR YAZDI: NEDİR BU TÜSİAD?
Takvim.com.tr daha önce TÜSİAD'ın imza attığı skandalları defalarca kez gündeme getirdi. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştiren ve darbelere zemin hazırlayan zenginler kulübü TÜSİAD'ın dosyasını açarak çıkışların arka planına ışık tuttu.TÜSİAD bir sivil toplum örgütü mü? Ekonomik baskı grubu mu? Siyasi parti mi? İşte Takvim.com.tr'nin o haberleri...

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