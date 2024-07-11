TÜSİAD yine haddini aştı! Orhan Turan'dan "kayyum" skandalı

Her fırsatta hükümete parmak sallamaya kalkan ve kriz tellallığı yapan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yine benzer bir skandalla gündeme geldi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantı ile gerçekleştirildi.
TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN'DAN SKANDAL
Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan siyasi mesajlar verdi.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
KAYYUM ATAMASINA KARŞI ÇIKTI
Terör örgütü PKK ile bağı deşifre edilen HDP/DEM'li vekiller yerine kayyum atanmasını eleştiren Orhan Turan "milli irade" mesajıyla iktidara istikamet çizmeye kalktı.
"SEÇİLMESİ GEREKEN POZİSYONLARA ATAMA YAPILMASI..."
Turan şunları söyledi:
"Yerel bilgi ve tecrübeyi harekete geçirmek Türkiye'yi bölmez. Aşırı merkezi ve hiyerarşik yönetim anlayışı, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkışını zorlaştırır.
Milletin oyuyla seçilmesi gereken pozisyonlara atama yapılması ya da seçilmiş vekillerin Meclis'te yer almamasıyla milli irade korunmaz."
TEPKİ ÇEKTİ: TERÖRE DESTEK VERENLERİ PIŞPIŞLAYARAK MI MİLLİ İRADEYİ KORUYACAKSIN?
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın siyasi mesaj vererek terör örgütü PKK ile ilişkili isimlere arka çıkması büyük tepki çekti.