TÜSİAD ABD'nin tehdit mektubuna ses çıkaramadı!

Türkiye'de her fırsatta kriz tellalığı yapan ve hükümete parmak sallayan TÜSİAD, ABD'nin kendisine gönderdiği tehdit mektubunu doğruladı ancak ses yükseltemedi...
Rusya ve Ukrayna arasında Şubat ayında başlayan savaş sonrası başta ABD ve Batı Rusya'ya karşı yaptırım üstüne yaptırım uyguladı.
TÜRKİYE KRİZ ÇÖZÜCÜ ROL ÜSTLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile birlikte Türkiye tarafsız bir tutum sergilerken barışın adresi olarak gösterildi.
Antalya ve İstanbul'da barış masaları kuruldu ve dünyayı kilitleyen tahıl krizine Türkiye aracılığıyla koridor açıldı.
Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilen tek lider olduğu bilinirken Türk şirketleri de iki ülke ile ticaret ilişkilerini sürdürdü.
ABD RAHATSIZ OLDU
Türkiye'nin Rusya ile kurduğu siyasi ve ekonomik ilişkiler ABD'yi rahatsız etti.
ABD'DEN TÜRK ŞİRKETLERE TEHDİT MEKTUBU
ABD basınında Türkiye-Rusya ilişkisine ilişkin dikkat çeken bir haber yer aldı.
Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Joe Biden yönetimi Ruslarla iş yapan Türk şirketleri 'yaptırım' uygulamakla tehdit ettiği bir mektup gönderdi.
Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen 22 Ağustos tarihli mektupta, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledİ.
TÜSİAD'A GÖNDERİLDİ
Wall Street Journal, "Türk şirketler eğer yaptırım uygulanan Ruslarla iş yaparsa ABD yaptırımları uygulanabilir" denildiğini de aktardı. Adeyemo'nun ayrıca Türkiye'ye de aynı mektubu gönderdiğini yazan Wall Street Journal, bunun doğrudan TÜSİAD'a gönderildiğini de yazdı.