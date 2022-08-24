TÜSİAD ABD'nin tehdit mektubuna ses çıkaramadı!

Wall Street Journal, Adeyemo'nun "ABD'nin uyguladığı yaptırımlara maruz kalan kişi ve kuruluşlara destek gösteren herkes ABD yaptırımlarına maruz kalır. Türk bankaları yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla, aynı ABD bankalarıyla olduğu gibi bir ilişki kuramaz" dediğini de belirtti.

TAKVİM GÜMDEME GETİRİP SORDU: DİK DURACAK MISIN TÜSİAD?

ABD'nin Türk şirketleri hedef alan skandal mektubu sonrası takvim.com.tr meseleyi dün gündeme getirip ABD'nin skandal mektubu karşısında TÜSİAD'ın alacağı tavrı sordu.

Takvim.com.tr mektubun doğru olması halinde iki konunun merak edilidğine dikkat çekerek her fırsatta hükümete parmak sallayan TÜSİAD'ın ABD tarafından gelen tehdit mektubunu aynen iade mi edeceğini yoksa talimat sayıp boyun mu eğeceğini sordu.

Konuyu Sabah Yazarı Mehmet Barlas da bugün köşesine taşıdı Barlas da TÜSİAD'ın tavrının merak konusu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Amerika Hazine Müsteşarlığı, TÜSİAD'ı uyardı. Müsteşarlık, Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla sayısız yaptırımlara konu olduğunu hatırlatarak "TÜSİAD üyelerinin Rusya ile ticaret yapmamalarını" söyledi. Batıcılar ne derse harfiyen yerine getiren TÜSİAD, bakalım ABD'nin bu dayatmasına ne cevap verecek?

TÜSİAD'ın, gerçekten Türk sanayicilerinin ve işadamlarının çıkarını savunuyorsa ABD'ye çok sert cevap vermesi gerekir. Yok eğer sadece küresel düzene bağlı işadamlarının çıkarlarını savunuyorsa sessiz kalması muhtemeldir."