Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

Ankara'da, İstanbul'da, Balıkesir'de, Bursa'da her neredeysek oradaki İl Müdürlüğümüzle konuşuyoruz, bir salon organize ediyoruz. Sonra buradan randevu takvimini açıyoruz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun, sıkıntısı olan, bana söylemek istediğim şeyi olan öğretmen arkadaşımız orada randevu oluşturuyor kendisine ve salona geliyor oturuyoruz. Ucu açık arkadaşlarımız bizimle paylaşıyorlar dertlerini.

Ne yapıyorum? O zaman müsteşarken tabii çok bu yaptığımız şeyler duyulmuyordu. Çünkü bürokrat olarak çalışıyorsunuz ama şimdi bu yaptığımız anında kamuoyuyla da paylaşmış olduğu herkes de haberdar oluyor. Yaptığımız şey şu, bir, her ay ilk cumartesi günü bakanlığımızın bilgi işlem birimimizden genele açık randevu takvimi oluşturuyoruz. Mesela bu ayın ilk cumartesi neredeyiz?

İkincisi, buralarda öğretmen arkadaşlarımızın gerek mevzuatla ilgili, gerekse de uygulamayla ilgili eleştiri ve önerileri oldu. Ben hepsini not alıyorum ve buradan cidden beslendik açıkçası. Mesela bir sürü örnek var ama bir tanesini söyleyeyim.

Takvim Foto Arşiv

İşte sınıfta hepsi erkek olmasın, hepsi kız olmasın, okula başlangıç yaşları itibariyle bir anomali durumu olmasın ve benzeri gibi parametreler oluşturduk. Bu parametrelere göre sınıfları kurayla belirledik.

Bu mesela orada arkadaşlarımızın söylediği düzeltilmesini istediği şeylerden bir tanesi. Mesela yine bu yıl başlattığımız, öğretmen arkadaşlarımızın çok yakın takip ettikleri il içi ya da iller arası okul tercihlerinde, yer değişikliğinde okul tercihlerinde sıra tayin dediğimiz bir uygulama vardı önceden. Öğretmen arkadaşlarımız, benim eşim de öğretmen, oradan bakardık işte şu okula gitmek istiyor öğretmen olarak tayininin, sırada kaç kişi bekliyor, onların puanları nasıl, kendi puanları nasıl, bunu görebiliyordu. Biz onu bir daha tekrar, yine öğretmenler odasındaki arkadaşlarımızın o sohbetlerdeki talepleri doğrultusunda onu tekrar hayata geçirdik, sıra tayin usulü. Buna benzer bir sürü, yani yaptığımız şeyden, bazen de şunu yaptık, burada hayata geçireceğimiz şeyleri, öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımla da paylaştım. Şöyle bir şey yapmak istiyoruz.

Şimdi de var şu anda, gündemimizde olan konular var.

Onları en son ziyaret ettiğimiz öğretmenler odasında arkadaşlarla paylaştım. Yoğun bir destek oldu.

* Örneğini alabilir miyim?

Bunu söylemeyin bunu. Ama bunun gibi örneklerimiz var. Bir şey bu bir, her ay ilk cumartesi yaptığımız kurumsal resmi bir şey. Bir de ben il ziyaretlerimizde, illere gittiğimizde, böyle hani çok resmi, yemekli toplantı vesaire. Bunlara da katılmıyorum. Hatta bazı arkadaşlar da biraz eleştiriyorlar bizim ekipteki arkadaşla, beraber gittiğimiz arkadaşlar. Ya da misafir olduğumuz ildeki valimiz, siyasetçilerimiz, ya bir şey Ben onu yapmıyorum. Ben onun için geçireceğim vaktin tamamını öğretmen odasında geçiyorum. Gittiğimiz her ilde okulda öğretmen arkadaşlarla oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Bu da ayrıca yaptığımız şey. Yani kurumsal herhangi bir ilk cumartesi yaptığımızın dışında il ziyaretlerimizde de her ilde en az iki tane okulda, öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla, biri en az bir saatlik toplantılar yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz.