Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

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Bir diğer merak edilen soru ise velilerden geldi. Biliyorsunuz ki özel okullardaki fahiş fiyatlar velilerin belini bükmüş durumda. Bu konuda soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı, denetim mekanizmasında ağır cezalar olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Usulsüzlükler varsa, mevzuata aykırı davranan, fahiş fiyat uygulaması yaparlarsa bizimle paylaşsınlar, biz gereğini yapacağız." dedi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

Bu özel okul meselesinde biraz farklı algı oluşturuluyor bunlarla ilgili. Şimdi ben bu konularla ilgili ayrıntılı raporlamalar yapıyorum. Bizim gazetelerde işte belli rakamlar verdi, bir milyon liraya okul var gibi.

12 bin okuldan 22 tanesini sadece şu kadar ücret alıyorlar diye söylemek biraz hani örnekleme açısından baktığımızda da çok doğru değil. Bu bir. İkincisi, şu algı oluşturuluyor. Sanki özel okula giden, özel okulu tercih eden çocuklara biz kamusal sorumluluğumuzun gereği olarak bir okul imkanı sunmamışız gibi bir algı oluşturuluyor. Hayır, biz ilkokula başlayan her çocuk, zorunlu eğitime başlayan her çocuk için adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre çocuklarımızı bir okula kaydettiriyoruz. Ortaokula geldiğinde bir kayıt, yani bir okul imkanı sunuyoruz ve bir ayrımcılık da yapmıyoruz burada. Yani evine en yakın adres bölgesindeki okula kaydını yapıyoruz. Şimdi velilerimiz bunu istemiyorlar. Ben illa özel okula göndereceğim diyorlar. Takdir kendilerinin tabii, yani biz bu imkanı sunuyoruz. Özel okula gönderdiğinde de özel okullar farklı hizmet standartları var doğal olarak. İşte mesela bir özel okul düşünün. Yaz aylarında çocuklara meyve bahçelerinin içerisinde meyve toplatıyor yani uygulamalı böyle. Kocaman bir arazi var veyahut çok farklı sportif imkanların sunulduğu okullar var. Şimdi bu imkanı sunarken doğal olarak bunu eğitim öğretim ücretine de yansıtıyor. Şimdi ben çocuğumu hem böyle bir okula göndereceğim, hem de ortalama bir ücret vereceğim. Bu da çok doğru değil. Şimdi özel okullarda bizim görüşmelerimiz, sürekli birliklerle görüşüyoruz biz.

Onlarla yaptığımız şey şu, çocuklarını okulunuza kaydeden öğrencinin bir sonraki yıl eğitim öğretim ücretinin ne olacağı belli zaten. Enflasyon artı yüzde beş. Bundan fazla para isteyen okullar oluyor. Bizim denetlediğimiz yer burası. Burayı denetliyoruz. Geçen yıl haklı olarak kamuoyunda şöyle bir eleştiri ortaya çıktı.

"BANKACILIK ÜZERİNDEN ÖDEYİN"

Bazı özel okullar bu ücrete ilave olarak ders kitabı ya da benzeri isimler de, fahiş rakamlar da ücret tarafından. Bu yıl oturduk. Onları da konuştuk. Yönetmeliği de koyduk. Böyle bir ücret alamayacaklarını. Orayı da denetliyoruz. Şimdi bir tane konu kaldı geriye. Bu konularda bizim denetleme yapabilmemiz için velinin okula ödediği ücreti resmi hale dönüştürmesi lazım, yani cebinden para ödüyorsa, sisteme girmiyorsa, bizim şimdi yönetmeliğe koyduk aldığımız ücreti bankacılık işlemleri üzerinden.

Şimdi veli gidiyor, cebinden nakit, biz onu sistemimizde göremediğimiz için bir önceki yılla karşılaştıramıyoruz.

Benim isteğim şu, bu konuda sıkıntı olan, fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri okullarla ilgili, bizim İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, Bakanlığımıza ulaştırırlarsa biz direkt okullarla ilgili soruşturma sürecini yürütüyoruz. Cezai yaptırımlarımız da oldukça ağır. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. İlk iki yaptırımımız asgari ücrete endeksli para cezası. Üçüncü tekrarında ise kapatma cezası veriyoruz. Bu çok büyük bir ceza ve özel okullarımızın büyük çoğunluğu da bizimle bu anlamda uyumlu çalışıyorlar. Şimdi oluşturulan algı bambaşka bir algı. Bu algı hep beraber yenebiliriz. Usulsüzlükler varsa, mevzuata aykırı davranan, fahiş fiyat uygulaması yaparlarsa bizimle paylaşsınlar, biz gereğini yapacağız.

Hatta bu özel hukuk birlikleri kendileri söylüyorlar. Biz de hani haberimiz olursa biz de onunla ilgili, aramızda kendi içimizde, onu dışlayalım, onunla ilgili yaptırımlar, biz de uygulayalım diye. Onlar da çok yakıcı bir tavır içerisindeler. Ben tekrar şunun altını ısrarla çizeyim. Biz bu sene bu konuda çok ciddi tedbirler aldık. Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da okutulacak ders kitaplarına bakanlık olarak basıp gönderiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir özel okulun veliden ders kitabı için para istemesini gerektirecek bir durum yok. Bunu istiyorlarsa direkt bize bildirsinler. Yani böyle bir ders kitabı parası istiyorsa bir okul, bu legal değil, yönetmeliğimize daha yakın zaten bir ders kitabını gönderiyoruz. Başka tür kitaplar ders kitap dışında kitap satıyorlar ise orada da şunu söyleyeyim ben bu tamamen veliyle okul arasındaki ilişki ben velilerimize şunu söylüyorum bakın biz merkez sistem sınavlarını biz yapıyoruz. Yani çocuklarımızın liseye girişi ve üniversiteye girişleriyle ilgili sınavlar. Bizim kitaplarımız ve bizim programlarımızdan çıkacak. Çocuklarımızın başka bir şeye ihtiyaçları yok. O yüzden başka kitaplar almalarına da gerçekten gerek yok. Ders kitabı zaten bizim kitaplarımız. Onun dışında başka kitaplar satmak istiyorlarsa da onları da almamalarını tavsiye ederim.