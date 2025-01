AK Parti Büyük Kongresi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 kongre takvimi!

(Takvim Foto Arşiv)

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR UYARIDA BULUNDUYSA BUNU TALİMAT OLARAK GÖRÜRÜZ"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yapmış olduğu uyarıların adresine gittiğini belirterek. "Bizim Genel Başkanımız milletle iç içe olan bir lider. Her an her dakika sokaktan haber alan bir Genel Başkanımız var. Hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendiği yer sadece teşkilatlar değil. Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet'e gitti vatandaşlar bir araya geldi onlarla oturdu ve sohbet etti. Bunların hepsini her zaman her yerde yapan bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok haber kaynağı var. Burada bir uyarıda bulunduysa bunu talimat olarak görürüz." ifadelerini kullandı.