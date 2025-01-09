AK Parti Büyük Kongresi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 kongre takvimi!

Kandemir, "Eğer bir eksiklik varsa mutlaka üzerine gideriz. Hem söylendiği bölgeye hem söylendiği bağlama bakarız ve ona göre harekete geçeriz. Cumhurbaşkanı görev almak isteyenlerin neyi ve nereyi referans almaları gerektiğinin altını çizdi. Burada şahsi istikbal ya da maddi kazanç asla olmaz. Bizim hareketimiz Büyük Türkiye hayaline ortak olanların hareketidir. Burada bir bedel ödenerek siyaset yapılır. Bu sürekli olarak diri olmak, kendinde olmak bizim en önemli özelliğimizdir. Bir yerde bir yanlış olursa, arkadaşlarımız yanlışa bulaşırsa hemen AK Parti gereğini yapar." diye konuştu.

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MYK'DA KAPSAMLI BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

MYK ve MKYK'yı Başkan Erdoğan'ın oluşturduğunu söyleyen Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman belli arkadaşlarımızı davet etmek suretiyle onların kanaatlerini alıyor vatandaşımızı milletimizi dinliyor ve ona göre bir A Kadrosunu yakın çalışacağı takımı partinin en üst kademesini oluşturmuş oluyor.

Ama il ve ilçe başkanlıklarında şöyle bir istatistik verebilirim size. Belki oraya ilham olmak anlamında bir referans verebilir bize. Şu anda bizim il başkanlıklarındaki değişim oranımız yüzde 75.

Yani biz seçim sonrası uzun dönem görev yapmış arkadaşlarımız ya da burada bir değişiklikte fayda olabilir diye düşündüğümüz illerimiz ya da başka gerekçelerle değerlendirmelerimizi yaparak Genel Başkanımızın liderliğinde onun talimatları doğrultusunda il başkanlıklarımızda yüzde 75'lik bir değişim yaptık ve yapacağız önümüzdeki kongreleri de katarak bunu söylüyorum çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza da arz ediyoruz.

İlçelerdeki değişim oranı da yaklaşık yüzde 55."