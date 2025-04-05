Ev sahipleri için son üç gün!

2024 yılındaki kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi 7 Nisan'da bitecek. Gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verebiliyor.



Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden doldurabiliyor. 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Bu tutarın altında beyanname verilmeyecek.

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