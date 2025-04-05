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İhracatta iki müjde: Mart ayında rekor!

ABD’nin yeni gümrük vergilerine işaret eden Bolat, “Mayıs ortasında ABD’ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık” bilgisini verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
İhracatta iki müjde: Mart ayında rekor!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Yılı Mart Ayı Dış Ticaret Verilerini basın toplantısıyla açıkladı. 2 Nisan günü için planlanan boykot çağrısına değinen Bolat, "2 Nisan Çarşamba günü ticaretin zaferi olmuştur. Halkımız 2 Nisan günü yoğun bir şekilde ticarete, alışverişe, üretime, istihdama, esnafa, işçimize, çiftçimize sahip çıkmıştır" dedi.

2025 YILI
Mart ayı ihracatına yönelik müjdeli haber vereceğini söyleyen Bolat şöyle konuştu: Bunların ilki geçtiğimiz hafta 28 Mart Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 Yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir.

23.4 MİLYAR DOL AR
İkinci müjdeli haber, Mart ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında artış ile 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci seviyesine ulaşarak 23,4 milyar dolar ihracat rakamı elde ettik. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek beşinci aylık ihracatı gerçekleşmiş oldu."

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