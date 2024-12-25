Uğur Dindar'ın "babalık davası" istinafta!

Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında Dündar'ın biyolojik babası olmadığı yönünde karar çıkan Dilara Gülatan'ın avukatları kararı İstinaf'a taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 5 sayfalık dilekçe gönderen Gülatan'ın avukatları davadaki eksiklikleri 5 maddede sıraladı ve istinaf incelemesi sonucu kararın kaldırılması veya dosyanın yerel mahkemeye gönderilerek yeniden yargılama yapılması talep edildi. İşte o 5 eksiklik;



DNA örneklerinin incelendiği ve karara etki eden rapor tarihi hatalı çıktı.

DNA incelemesi yapılan kişilerin kimlik bilgileri kodlama yerine açık yazıldı.

Adli Tıp yönetmelikleri hiçe sayılarak kuru kan (kan leke) alınmadı.

İncelemeyi yapan İzmir Adli Tıp Başkanlığı taşınırken inceleme gerçekleştirildi.

Biyolojik anneden örnek alınmadan karar verildi. (MUSTAFA SAIT ÖZKAN)